Δολοφονία στο Ηράκλειο: Τα πρώτα λόγια του 54χρονου στους αστυνομικούς – «Έκανα αυτό που έπρεπε»

Ψυχρός, κυνικός και δίχως ίχνος μεταμέλειας, παραδοθηκε στους αστυνομικούς ο 54χρονος Κωνσταντινος Παρασύρης που δολοφόνησε με έξι σφαίρες τον 20χρονο Νικήστρατο Γεμιστό το απόγευμα της Τρίτης (5.5.26) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Όταν έφτασε με τη μοτοσικλέτα του στην Αστυνομία για να παραδοθεί o δράστης της δολοφονίας, απόλυτα συνειδητοποιημενος για όσα είχε διαπράξει, δέχθηκε να απαντήσει σε μια και μόνη ερώτηση των αξιωματικών: «Γιατι το έκανες; Σκότωσες ένα παιδί 20 ετών!», για να αποκριθεί με βλέμμα παγωμενο και σταθερή φωνή: «Έκανα αυτό που έπρεπε».

Στη συνέχεια, έσκυψε το κεφάλι, παρέδωσε το περίστροφο του εγκλήματος και πήρε το δρόμο για το κρατητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε πάρει από την τρίτη ημέρα του θανάτου του παιδιού του την απόφαση να «σβήσει από τον χάρτη» τον νεαρό συντοπίτη του που οδηγούσε το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 17χρονος τότε γιος του. Και το έκανε…

Ο ρόλος της γυναίκας του

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν να διαπιστώσουν τον ρόλο της 56χρονης συζύγου του δολοφόνου. Της γυναίκας που συνελήφθη για συνέργεια, καθώς ήταν μπροστά στο ματωμένο συμβάν.

Η ίδια μιλώντας στους αστυνομικούς, το έπαιξε ανήξερη. «Δεν ξέρω! Τυχαία συναντηθηκα με τον συζυγο μου στο σημείο. Δεν γνώριζα ότι είχε σχεδιάσει να τον δολοφονήσει» είπε.

Αυτό που προσπαθουν να διασταυρώσουν οι αναλυτές της Ασφάλειας, είναι αν ευσταθούν οι πληροφορίες που λενε πως η 56χρονη «φούντωνε» τον σύζυγο της να «καθαρίσει» την κατάσταση με τον 20χρονο.

Αξίζει να επισημανθεί οτι στο πρώτο επεισόδιο που κατεγράφη πριν απο ένα χρόνο, ο 54χρονος ξυλοκόπησε τον νεαρό, τον απείλησε με μια καραμπίνα που κατείχε νόμιμα και κατασχέθηκε, ενώ το θύμα είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για να μην τον πλησιάζει σε κοντινή απόσταση.

Μάλιστα, όταν λίγες ημέρες αργότερα ο δολοφόνος είχε περάσει έξω από το σπίτι του, ο νεαρός που τον είδε, ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές και ο 54χρονος που είχε συλληφθεί.

Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Όταν τον Νοέμβριο του 2023 οι δυο 17χρονοι φίλοι, μαθητές εκείνη την εποχή, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς ήταν ανήλικος ο Νικήστρατος Γεμιστός, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί όλα όσα τραγικά θα ακολουθούσαν.

Το όχημα, βγήκε εκτός πορείας, καρφώθηκε σε κολώνα με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρα ο φίλος που που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Το παιδί, μετά από πολλές ημέρες νοσηλειας στην εντατική και σκληρή μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν τα κατάφερε τελικά και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο ανήλικος δεν είχε νομικές συνέπειες καθώς τότε δεν προβλεπόταν από τον ΚΟΚ ποινή φυλάκισης για πρόκληση τροχαίου δυστυχήματος ή για οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

