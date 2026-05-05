Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 20χρονος φοβόταν και είχε πάει 4 φορές στην αστυνομία – Ανατριχίλα από τον σπαραγμό της μητέρας του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του 20χρονου στο Ηράκλειο μετά την άγρια δολοφονία του από τον 54χρονο δράστη το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) στο Γάζι.

Ο 54χρονος άνδρας προχώρησε στην εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Όπως αναφέρουν στο cretalive είχαν απευθυνθεί τέσσερις φορές στις Αρχές καθώς ο δράστης είχε κινηθεί κατ’ επανάληψη απειλητικά κατά του 20χρονου. Μάλιστα το θύμα φοβόταν για τη ζωή του και είχε απευθυνθεί αρμοδίως.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 54χρονος τα Χριστούγεννα του 2024 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του νεαρού.

Το θύμα τότε, ήταν 19 ετών, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι όλα ξεκίνησαν όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση, κι ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του δέχτηκε ένα χτύπημα στα πόδια, από πίσω, με ξύλο.

Με βάση τα όσα είπε, δεν μπόρεσε να δει ποιος ήταν αυτός που τον χτύπησε, ωστόσο λόγω της φασαρίας, πετάχτηκαν στο σημείο ο πατέρας και η αδερφή του. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε.

Όπως υποστήριξε, τον έφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος με τη σειρά του στα πλευρά και τα πόδια, με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.

Τότε, πάντα κατά τα όσα ανέφερε προανακριτικά, έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει.

Οι πυροβολισμοί στις δυο αδερφές του θύματος

Ο 19χρονος στη συνέχεια της κατάθεσής του ανέφερε ότι ο δράστης άρχισε να τρέχει και πάλι, ο ίδιος συνέχισε να τον κυνηγά και τότε – όπως καταγγέλλει – εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον των δυο αδερφών, μια φορά σε ευθεία βολή!

O νεαρός υποστηρίζει ότι τρόμαξε, τράβηξε κάτω την αδερφή του κι έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει κι ο δράστης έφυγε. Ο 19χρονος στην προανακριτική του κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό!

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η αδερφή του 19χρονου κατονόμαζε ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο σήμερα δολοφόνο του αδερφού της.

Στην απολογία του τότε ο 54χρονος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή στο επεισόδιο. Είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε βγει καν από το σπίτι του το επίμαχο βράδυ. Είπε μόνο ότι πήγε μόνο στο νεκροταφείο για να θυμιάσει τον τάφο του παιδιού του.

Ο σπαραγμός της μάνας ραγίζει καρδιές

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν όταν στο σημείο της δολοφονίας έφτασε η μητέρα του 20χρονου που δεν μπορούσε να πιστέψει πως έχασε τον γιο της με αυτό τον τρόπο.

Η γυναίκα όταν έφτασε στο σημείο όπου ο γιος της είχε χάσει τη ζωή του από τους πυροβολισμούς του 54χρονου, άρχισε να φωνάζει και να κλαίει με λυγμούς βλέποντας το άψυχο σώμα του.

