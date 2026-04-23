Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: 20χρονος ναύτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία – Συνελήφθησαν άλλοι τρεις για υπόθαλψη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την δολοφονία του 27χρονου σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης (23/04/2026) μετά προσαγωγή του 20χρονου δράστη.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης ένας 20χρονος προσήχθη στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 20χρονος είναι ο νέος σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος και ήθελε να συναντηθούν στο πάρκο για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα». Μάλιστα εκεί βρέθηκε μαζί με έναν 18χρονο φίλο του.

Το θύμα φέρεται ότι έκανε προσπάθειες επικοινωνίας με την πρώην του, κάτι που δεν άρεσε στον 20χρονο και αποφάσισαν να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου για λύσουν τις διαφορές τους.

Εκεί οι δύο άντρες άρχισαν να διαπληκτίζονται με τον 20χρονο να τραυματίζει θανάσιμα με μαχαίρι τον 27χρονο στην καρδιά. Όπως ισχυρίστηκε ο 18χρονος, που συνόδευε τον 20χρονο στο μοιραίο ραντεβού, προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά δεν πρόλαβε.

Μετά τη δολοφονία, οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν το σημείο με όχημα.

Μάλιστα αντί να ζητήσουν βοήθεια ή να ειδοποιήσουν τις Αρχές, κατευθύνθηκαν σε άλλο σημείο, όπου παρέλαβαν τις φίλες τους και στη συνέχεια κατέληξαν όλοι μαζί σε έναν χώρο (πιθανότατα δωμάτιο ή σπίτι), όπου παρέμειναν για άγνωστο χρονικό διάστημα, σαν να μην είχε προηγηθεί το περιστατικό.

Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται να αξιολογείται ιδιαίτερα από τις Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης ή αποφυγής εντοπισμού.

Συνελήφθησαν ο δράστης, ο 18χρονος και οι δυο φίλες τους

Το βράδυ της Πέμπτης με εντολή εισαγγελέα συνελήφθησαν και οι τέσσερις: ο 20χρονος, ο 18χρονος φίλος του, καθώς και οι δύο κοπέλες που βρίσκονταν μαζί τους μετά το συμβάν.

Σε βάρος του βασικού κατηγορουμένου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο 20χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ως ναύτης και για τον λόγο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, ο οποίος θα εξετάσει την υπόθεση και θα προχωρήσει στον διαχωρισμό της δικογραφίας ως προς το σκέλος που αφορά τον ένστολο κατηγορούμενο.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο 20χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί σε τυχαίο έλεγχο να φέρει μαχαίρι.