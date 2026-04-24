Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς – «Ήταν στιγμιαίο, ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε»

«Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλα ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω». Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 20χρονου «μαχαιροβγάλτη του Αγίου Δημητρίου» στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, λίγα λεπτα μετα την παράδοση του στο Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και την κυνική παραδοχή, οτι αυτός είναι ο άνθρωπος που σήκωσε το μαχαίρι και με ένα χτύπημα στην καρδιά, «πήρε» τη ζωή του 27χρονου γιού του αστυνομικού.

Ο δολοφόνος, που είναι φαντάρος στο Ναυτικό, μετα την άγρια πράξη του στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριοκαι τον κλοιό της ΕΛ.ΑΣ να σφίγγει γύρω του αποφάσισε να πάει ένα 24ωρο μετα στις Αρχές να παραδοθεί και να παραδεχθεί τη φρικαλέα πράξη του, το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Όπως ειπε, ο,τι έκανε, το έκανε με αφορμή την 18χρονη κοπέλα του με την οποια ο 27χρονος αξιωματικος του εμπορικού ναυτικού διατηρούσε σχέση τρία χρόνια και χώρισαν, σύναψε σχέση μαζί του, όμως το θύμα εξακολουθούσε να της στέλνει μηνύματα επανασύνδεσης.

Ο 20χρονος τοτε, ζήτησε απο το θύμα να συναντηθούν για να λύσουν το θέμα και το ραντεβού εξελίχθηκε σε ενέδρα θανάτου, οταν ο νεαρός έχασε τον έλεγχο μετά απο λογομαχία με το θύμα και πάνω στην οργή του, έβγαλε το μαχαίρι που κουβαλούσε πάνω του και τον δολοφόνησε.

Παρών, ήταν και ένας 18χρονος φίλος του, ο οποίος είδε λεπτό προς λεπτό το σκηνικό της φρίκης ομως δεν είπε τίποτα στις Αρχές. Μετα τη δολοφονία, ο δράστης και το θύμα συναντήθηκαν με τις 18χρονες κοπέλες τους και πηγαν σε ένα airbnb της περιοχης των νοτίων προαστίων όπου παρέμειναν μέχρι το ξημέρωμα.

Τι είπε η 18χρονη «πέτρα του σκανδάλου»: «Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε «Δεν ήρθε στο ραντεβού». Μετά έβαλε τα κλάματα και μου έλεγε «θα αυτοκτονήσω»

Ενδιφέρον παρουσιάζουν τα οσα ειπε η 18χρονη «πέτρα του σκανδάλου», που επι τρια χρόνια υπηρξε κοπέλα του 27χρονου και στη συνεχεια οταν το θύμα της ζήτησε να χωρίσουν, εκανε σχεδη με τον 18χρονο δολοφόνο. Όπως ειπε γνωριζε για το ραντεβού του νυν συντρόφου της με τον πρώην, ομως μετά τη δολοφονία, στη συνάντηση τους στο airbnb δεν της ειπε αρχικά τιποτα. Όταν τον ρωτησε τι έγινε της ειπε οτι δεν πήγε ο 27χρονος στο ραντεβού, όμως οταν αποκαλύφθηκε η άγρια δολοφονία, αναγκάστηκε να παραδεχθεί.

«Έβαλε τα κλάματα και είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει» είπε η κοπέλα στους αστυνομικούς. Πρώτος εμφανίστηκε στις αρχές ο 18χρονος φίλος του μαζί με τις δυο κοπέλες οι οποίοι είπαν όλα όσα γνώριζαν ενώ ο δράστης λίγες ώρες αργότερα πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και ομολόγησε την αποτρόπαια πραξη του.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν όλοι στο Ναυτοδικείο, όπου εκεί θα γίνει διαχωρισμός, ο 18χρονος θα κρατηθει ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα οδηγηθούν στην εισαγγελία.

Σε ο,τι εχει να κάνει με το παρελθόν του, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο δράστης είναι παιδί χωρισμένων γονιών δεν είχε σταθερή δουλειά τώρα είναι φαντάρος στο ναυτικο, ενώ στο παρελθόν έχει ξανάσυλληφθεί από τις αρχές για κατοχή μιας πεταλούδας. Κάτι που σημαίνει ότι συνήθιζε να κουβαλάει πάνω του μαχαίρια.

Το «ματωμένο» χρονικό

Το ραντεβού θανάτου κλείστηκε λίγες ώρες νωρίτερα. Ο 27χρονος γιος του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, βρισκόταν στο σπίτι με τους γονείς του και έβλεπε τηλεόραση οταν ο 20χρονος ναυτης του ζήτησε να συναντηθούν. Δέχθηκε μήνυμα και η συνάντηση ορίστηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου. Αλλωστε και οι δύο μένουν σχετικά κοντά και ο δολοφόνος είχε πάρει άδεια από το Ναυτικό που υπηρετεί.

Το τελευταίο διάστημα είχε συνάψει σχέση με την 18χρονη κοπέλα η οποία στο παρελθόν διατηρούσε δεσμο για 3 χρόνια με το θύμα. Ο 27χρονος γιος του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το χωρισμό. Εστελνε μηνύματα στη νεαρή κοπέλα της ζητούσε να βρεθούν και να συζητήσουν κάτι που εξόργιζε τον νέο της σύντροφο.

Η ερωτική αντιζήλια φούντωσε ανάμεσα στους δύο νεαρούς και το βράδυ της Τετάρτης κανονισαν το μοιραίο ραντεβού για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

«Έλα να καθαρίσουμε ένα πράμα»

Το ενα sms που έλαβε το θύμα απο τον μετέπειτα δολοφόνο του έλεγε: «Έλα να καθαρίσουμε ένα πράμα…».

Ο δραστης 20 ετών μαζί με τον φίλο του 18 ετών συνάντησαν το θύμα στο πάρκο. Ο 27χρονος πηγε με το αυτοκίνητο του πατέρα του, καθως στη συνεχεια ειχε κανονίσει να πανε με φιλο του για φαγητό στο Παλαιό Φάληρο. Αρχικά άρχισαν να μιλάνε έντονα και λιγα λεπτά αργοτερα ξεκίνησε ο διαπληκτισμός. Οι δυο νεαροι πιαστηκαν στα χερια…. Ξαφνικα ο 20χρονος φαντάρος βγαζει ενα μαχαιρι και το καρφώνει στην καρδια του 27χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

«Δεν πρόλαβα να αντιδρασω…Πιαστηκαν στα χερια…» ειπε στους αστυνομικους ο 18χρονος που ηταν μπροστά στο αιματηρό σκηνικό.

Όπως υποστήριξαν οι δυο νεραοι μετά έφυγαν με όχημα πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί κάπου σε ένα δωμάτιο για να αποφασίσουν τι να κάνουν.

