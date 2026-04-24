Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Για μια γυναίκα πλακωθήκανε, έχω τρελαθεί» ξεσπά ο παππούς του 20χρονου κατηγορούμενου

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τα όσα συνέβησαν μεταξύ των δύο νεαρών στον Άγιο Δημήτριο, που για τα μάτια μιας γυναίκας, ο ένας έφτασε να μαχαιρώνει τον άλλο στην καρδιά. Πρόκειται για την δολοφονία του 27χρονου πρώην συντρόφου μιας 20χρονης, τον οποίο ομολόγησε πως σκότωσε ο νέος της σύντροφος.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (24.04.2026), όταν πρώην και νυν συναντήθηκαν σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί λογομάχησαν, πιάστηκαν στα χέρια και τελικά ο 20χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον άτυχο 27χρονο. Για την δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν ο δράστης και ακόμη 3 άτομα, ένας 21χρονςο φίλος του, η 20χρονη για την οποία τσακώθηκαν οι δύο νεαροί καθώς και άλλη μια 20χρονη φίλη της κοπέλας, για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν σήμερα (24.04.2026) ελεύθεροι, αφού η δίκη τους πήρε αναβολή για την ερχόμενη Δευτέρα. Παράλληλα, επειδή ο 20χρονος καθ’ ομοογίαν δράστης είναι ναύτης, οδηγήθηκε στο ναυτοδικείο, όπου, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. ήταν κάτι στιγμιαίο. ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν», είπε ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ο οποίος επέμεινε ότι η δολοφονική επίθεση κατά του 27χρονου δεν ήταν προμελετημένη.

«Για μια γυναίκα, πλακώθηκαν και μαχαιρώθηκαν και έφαγε ο άλλος μια στην καρδιά. Είμαστε όλοι χάλια, εγώ έχω τρελαθεί. Μου έχει στρίψει κι εμένα, τι να κάνω» είπε ο παππούς του 20χρονου κατηγορούμενου και καθ’ ομολογίαν δράστη, μιλώντας στο Star.

Από την πλευρά της, η 20χρονη είπε για τον 27χρονο πρώην σύντροφό της: «Επειδή μπάρκαρε για συνεχόμενους μήνες, η απόσταση μας έφερε φθορά. Εκείνος ζήλευε υπερβολικά. Μία φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή χρησιμοποίησα υβριστική φρασεολογία με έπιασε από τα μαλλιά και μου είπε “που@@@α είσαι και μιλάς έτσι;”. Επειδή δεν ήθελε να καπνίζω μου πέταξε την συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι».

Για τον 20χρονο δράστη σημείωσε: «Με τον 20χρονο κατηγορούμενο γνωριστήκαμε από κοινή παρέα. Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε πριν από έναν μήνα και του είπα ότι έχω προχωρήσει τη ζωή μου και είμαι με τον 20χρονο. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε κάτω από το σπίτι μου. Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη και εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του».