Δολοφονία στη Φοινικούντα: Τι δήλωσε η σύντροφος του ανιψιού για τον 68χρονο και τον επιστάτη – «Προσπαθούσα να μην έρχομαι σε σύγκρουση μαζί του»

Συγκλονισμένο παραμένει το πανελλήνιο με τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, την Κυριακή 05.10.2025, όπου νεκροί βρέθηκαν από πυροβολισμό ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο επιστάτης.

Για τη διπλή δολοφονία, έχουν συλληφθεί δύο νεαροί 22 ετών, οι οποίοι δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη στο κάμπινγκ, με τον έναν να δηλώνει συνεργός και τον άλλον να αρνείται ότι δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και τον επιστάτη.

Ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας και κύριος κληρονόμος του, το μεσημέρι της Παρασκευής 17.10.2025, κλήθηκε εκ νέου από εισαγγελέα για κατάθεση μαζί με την σύντροφό του.

Η εκπομπή του Live News εξασφάλισε τα όσα ανέφερε η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού στην αρχική της κατάθεση σχετικά με την ημέρα που διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ με θύμα τον 68χρονο θείο του συντρόφου της και τον επιστάτη: «Την Κυριακή 05.10 είχαμε πάει με τον σύντροφό μου από το πρωί στο κάμπινγκ και κάναμε διάφορες δουλειές. Γύρω στις 20:08, όπως βλέπω στο κινητό μου, πήγα στο εστιατόριο του κάμπινγκ για να δω τι φαγητά είχε. Άφησα μέσα στον χώρο της ρεσεψιόν τον σύντροφό μου, τον επιστάτη και τον 68χρονο. Ο επιστάτης πηγαινοερχόταν και στον εξωτερικό χώρο γιατί έκανε διάφορες δουλειές.

Καθώς πήγαινα στο εστιατόριο, πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και μιλήσαμε για περίπου 10 λεπτά. Καθώς μιλούσαμε, άκουσα κάποια δυνατά «μπαμ» και κατάλαβα ότι κάτι είχε γίνει. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν πυροβολισμοί και όχι πυροτεχνήματα. Κλείνω το τηλέφωνο και αμέσως βλέπω τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο φωνάζοντας: «Βοήθεια, πάρτε το 100!». Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε: «Έχουν πέσει πυροβολισμοί, είναι νεκροί».

Αυτός που έχει νοικιάσει το εστιατόριο, πήρε την αστυνομία και είπε τι έχει συμβεί, γιατί ο Διονύσης δεν ήταν σε θέση να τηλεφωνήσει. Αφού περιμέναμε λίγα λεπτά, πήγαμε να ψάξουμε τα κλειδιά του σπιτιού του Διονύση, που του είχαν πέσει και φτάσαμε μέχρι τη ρεσεψιόν χωρίς να καταφέρουμε να τα βρούμε. Ο Διονύσης πήγε και έκλεισε την πόρτα της ρεσεψιόν, γιατί είχε μαζευτεί κόσμος και μετά πήγαμε πάλι με φακό να ψάξουμε τα κλειδιά.

Ο σύντροφός μου ήταν πολύ αναστατωμένος και προσπαθούσε να διώξει τον κόσμο που βρισκόταν πάνω από το πτώμα του επιστάτη, που ήταν σε εξωτερικό χώρο πίσω από τη ρεσεψιόν. Εγώ στη συνέχεια πήγα και πάλι στο εστιατόριο για να ηρεμήσω λίγο, γιατί είχα αναστατωθεί, και μετά από λίγο πήγα έξω από τη ρεσεψιόν και ήρθε η αστυνομία και το ασθενοφόρο. Ο σύντροφός μου ήταν σε σοκ, δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Ακόμη και σήμερα δεν έχω συζητήσει μαζί του λεπτομέρειες για ό,τι έγινε, γιατί δεν θέλει να μιλήσει, κάθε φορά που πάει εκεί ταράζεται. Το μόνο που μου έχει πει είναι ότι αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν ήταν νεαρός και ξανθός».

Αναφερόμενη για το θύμα η ίδια τον χαρακτηρίζει ως «δύσκολο άνθρωπο»: «Ο 68χρονος δεν ήταν εύκολος άνθρωπος. Τσακωνόταν πολύ εύκολα με τον κόσμο, είτε με πελάτες είτε με εργαζομένους που έπαιρνε για διάφορες δουλειές. Ο επιστάτης από την άλλη, ήταν πιο ήρεμος κι έκανε πλάκα, αλλά στην προσπάθειά του να κάνει πλάκα, έλεγε χοντράδες και μερικές φορές προστυχιές.

Ο επιστάτης και ο 68χρονος γενικά ειρωνεύονταν πολλές φορές τους πελάτες και τους έφερναν σε δύσκολη θέση. Ο 68χρονος ήταν ισχυρογνώμων και νόμιζε ότι σε όλα έχει δίκιο και αυτό πολλές φορές οδηγούσε σε τσακωμό. Εγώ προσπαθούσα να μην έρχομαι σε σύγκρουση μαζί του, κάθε φορά που έβλεπα ότι κάτι τέτοιο πάει να γίνει, έκανα πίσω.

Όσα χρόνια τους γνωρίζω, ξέρω ότι κάθε χρόνο, περίπου τον Νοέμβριο, ο 68χρονος έφευγε για Μαρόκο για περίπου έναν μήνα και ο επιστάτης πήγαινε στον Πύργο Ηλείας, όπου είναι ο τόπος καταγωγής του».

Στην συνέχεια μίλησε για τον επιστάτη του κάμπινγκ, επίσης θύμα της διπλής δολοφονίας, λέγοντας ότι έφερνε σε δύσκολη θέση τον γιο της ανιψιάς του δολοφονημένου επιχειρηματία, καθώς του έλεγε απρεπή σχόλια.

«Μάλιστα, για να καταλάβετε τι γινόταν, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα τελευταία δύο καλοκαίρια στο κάμπινγκ ερχόταν για δουλειά ο γιος της ανιψιάς του 68χρονου, που τώρα είναι 17 ετών. Ο επιστάτης του έλεγε πολύ χυδαία πράγματα και ο 68χρονος δεν τον σταματούσε. Ο μικρός, επειδή ήταν ντροπαλός και δεν ήθελε να δώσει συνέχεια, απλώς γελούσε, αλλά το έβλεπα ότι ερχόταν σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν οι γονείς του τα γνώριζαν όλα αυτά.

Ενώ κατέληξε σημειώνοντας πως το μόνο που ξέρει η ίδια σχετικά με τα ζητήματα της κληρονομιάς είναι ότι ο 68χρονος είχε τσακωθεί με την ανιψιά του.

«Σχετικά με τα κληρονομικά, το μόνο που γνωρίζω είναι ότι είχε τσακωθεί με την ανιψιά του το καλοκαίρι που μας πέρασε, για ένα σπίτι που της είχε παραχωρήσει ο σύντροφός μου μετά από προτροπή του 68χρονου. Επειδή η ανιψιά ήθελε να κάνει κάποιες αλλαγές στο σπίτι και ο 68χρονος δεν ήθελε, τσακώθηκαν. Από τότε δεν μιλούσαν και το θύμα έλεγε ότι η ανιψιά του ήταν ένα τέρας, αχάριστη και γενικά δεν ήταν καλός άνθρωπος».