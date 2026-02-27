Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία – Ζητούν ξεχωριστή δίκη

Πάνω από 7 ώρες κατέθεταν στα δικαστήρια Καλαμάτας η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 30χρονος φίλος του που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία για το διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Όπως αναφέρει η δικογραφία, οι δυο τους φέρεται να επέβαιναν σε όχημα μπροστά από εκείνο του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα που έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία του θείου του αλλά και του επιστάτη, το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Όπως φαίνεται, συνόδευαν το αυτοκίνητο στο οποίο ο ανιψιός μετέφερε τον 29χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, με προορισμό τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, η νεαρή γυναίκα παρέμεινε στο γραφείο της για πάνω από τέσσερις ώρες, ενώ ο 30χρονος κατέθετε για περίπου δυόμισι ώρες, απαντώντας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ σε όλα τα ερωτήματα που τους τέθηκαν.

Με κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε περιοριστικού όρου.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας να συνεχίζει την έρευνα για τη διπλή δολοφονία.

Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων αιτήθηκαν τον διαχωρισμό της υπόθεσής τους και την εκδίκασή της αυτοτελώς στο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο, αντί να συνεκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μαζί με τους πέντε ήδη προφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την ίδια υπόθεση.

Οι επόμενες κινήσεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το σύνολο της δικογραφίας παραμένει υπό αξιολόγηση από τις δικαστικές αρχές.