Δολοφονία στη Ρόδο: «Τον νοιαζόταν συνεχώς και προσπαθούσε να τον βοηθήσει» λέει κάτοικος για τον δράστη που σκότωσε τον φίλο του

Σοκάρει το περιστατικό της δολοφονίας στις Καλυθιές Ρόδου όπου ένας 55χρονος σκότωσε τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι. Ο δράστης και το θύμα μένανε μαζί στο ίδιο σπίτι.

Κάτοικος στις Καλυθιές Ρόδου που γνώριζε το θύμα και τον δράστη, μίλησε στο newsit για την πολύ καλή σχέση που είχαν οι δύο φίλοι αλλά και την οικονομική βοήθεια που έδινε το θύμα στον δράστη της δολοφονίας.

«Ο δράστης τον βοηθούσε οικονομικά. Του έπαιρνε τα 500 ευρώ που έπαιρνε το θύμα. Ως επίδομα για να μην τα ξοδεύει έξω. Τον τάιζε, τον είχε στο σπίτι του, έμενε μαζί του και του έδινε και λίγο χαρτζιλίκι. Από ό,τι γνωρίζω, τσακώθηκαν για χρήματα. Είχαν τσακωθεί και άλλη μία φορά στο παρελθόν πάλι για τον ίδιο λόγο.

Ο νεκρός είχε μία συνήθεια να παίζει λίγο ΚΙΝΟ στο πρακτορείο. Όχι μεγάλα ποσά, ένα ευρώ, δύο ευρώ, μισό ευρώ. Ζητούσε όμως από τον άλλον κανένα δεκάρικο ή εικοσάρικο για να πάει να παίξει. Ο δράστης του κρατούσε τα χρήματα και του έδινε λίγα-λίγα. Από εκεί ξεκίνησε η παρεξήγηση.

Ζούσαν μαζί τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια. Ήταν συνέχεια μαζί, πολύ δεμένοι φίλοι. Τους έβλεπες παντού μαζί, για καφέ, για ποτό, για οτιδήποτε. Ο δράστης είχε παντρευτεί μία γυναίκα από την Ταϊλάνδη στο παρελθόν, αλλά είχαν χωρίσει. Έχει και έναν γιο που ζει στην Ταϊλάνδη. Ο άλλος δεν είχε οικογένεια. Ήταν ουσιαστικά άστεγος και ο Πανορμίτης τον φιλοξενούσε.

Είχαν φύγει πολλά χρόνια πριν από τη Σύμη και είχαν έρθει εδώ. Ο ένας αδελφός του είχε παντρευτεί μία συγγενή μου, αλλά γενικά δεν είχαν πολλές σχέσεις με το χωριό και δεν εμφανίζονταν συχνά.

Ο δράστης τον νοιαζόταν συνεχώς και προσπαθούσε να τον βοηθήσει.

Είχαν ξανατσακωθεί μία φορά για τα χρήματα, αλλά παρ’ όλα αυτά συνέχιζαν να είναι μαζί κάθε μέρα. Έτρωγαν μαζί, έπιναν μαζί, έβγαιναν μαζί. Ήταν αγαπημένοι φίλοι. Κανείς δεν περίμενε ότι θα κατέληγε έτσι αυτή η ιστορία».

Το φονικό εκτυλίχθηκε στην κουζίνα του σπιτιού όταν ο 55χρονος φέρεται να καθάριζε πατάτες και ξέσπασε έντονος καβγάς με τον 63χρονο φιλοξενούμενό του, σύμφωνα με την dimokratiki. Ο συλληφθείς φέρεται να υποστήριξε ότι ο συγκάτοικός του τον ενοχλούσε επίμονα και δεν τον άφηνε ήσυχο, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό του.

Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο 55χρονος, έχοντας ήδη στα χέρια του το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε στην κουζίνα, φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου.

Το χτύπημα φέρεται να ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς τραυμάτισε το θύμα στην περιοχή του λαιμού, προκαλώντας εκτεταμένη αιμορραγία.

Ο δράστης φέρεται να έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα στο παρελθόν.