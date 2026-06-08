Δολοφονία στη Ρόδο: Νεκρός άνδρας μετά από συμπλοκή με τον συγκάτοικό του

Τραγική κατάληξη είχε έντονος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών στις Καλυθιές στη Ρόδο, οι οποίοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και έμεναν στον ίδιο σπίτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αντιπαράθεσή ανάμεσα στους δυο συγκάτοικους στη Ρόδο, πήρε γρήγορα άσχημη τροπή με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματίσει τον άλλον με μαχαίρι μέσα στο σπίτι.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής με σοβαρά τραύματα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε λίγο αργότερα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν προσωπικά προβλήματα, ενώ ο 55χρονος φέρεται να φιλοξενούσε τον συγκατοικό του στο σπίτι όπου διέμενε.

Οι συνθήκες της κοινής τους διαβίωσης και το ιστορικό της σχέσης τους εξετάζονται πλέον από τις Αρχές.

Κατά τις ίδιες πηγές, πριν από το αιματηρό περιστατικό προηγήθηκε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ερευνάται επίσης το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να είχαν καταναλώσει αλκοόλ πριν από το συμβάν, στοιχείο που ενδέχεται να συνέβαλε στην κλιμάκωση της έντασης.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της συμπλοκής και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο χτύπημα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται τόσο το ιστορικό των σχέσεων μεταξύ των δύο ανδρών όσο και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον ακριβή νομικό χαρακτηρισμό της υπόθεσης και τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Λέρου. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.