Δολοφονία στη Ηράκλειο: Τον πυροβόλησε έξι φορές και μετά τον κλωτσούσε – Νέες αποκαλύψεις για την εκτέλεση του 21χρονου

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Ηρακλείου από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα με νέες λεπτομέρειες να έρχονται στο φως για το φονικό.

Η δολοφονία έγινε χθες (05.05.2026) το απόγευμα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου με το βίντεο που έχει καταγράψει το σκηνικό της εκτέλεσης του 21χρονου να σοκάρει.

Οπως αναφέρει το Cretalive.gr στον 54χρονο δεν αρκούσαν οι έξι πυροβολισμοί που έριξε στον άτυχο νεαρό, αλλά άρχισε να τον κλωτσά με μανία το σώμα του ενώ κείτονταν αιμόφυρτο στο έδαφος. Αστυνομικοί που είδαν το βίντεο, δεν κρύβουν το σοκ που υπέστησαν βλέποντας το άγριο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα.

Την ίδια ώρα στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπος καταγωγής της οικογένειας του 21χρονου. Εκεί, αύριο Πέμπτη (07.05.2026) συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί του 21χρονου θα τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η σορός του αδικοχαμένου νέου θα βρίσκεται απόψε, στις 20:00 στο σπίτι της οικογένειας. Από εκεί το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδέψουν στον Χώνο, όπου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στο σπίτι της οικογένειας του 21χρονου, στο Γάζι, οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες. Συγγενείς και φίλοι θρηνούν για τον άδικο χαμό του, δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν πως ο νεαρός βρέθηκε νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.

