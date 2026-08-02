Δολοφονία στην Κυψέλη: Ο 26χρονος σκότωσε την Βρετανίδα επειδή «ήθελε να κάνει τη σύντροφό του χριστιανή» – Η μαρτυρία «κλειδί»

Το μυστήριο γύρω από το σοκαριστικό έγκλημα στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε η σορός της 38χρονης Βρετανίδας μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου, λύθηκε από την ΕΛΑΣ. Οι αρχές την Κυριακή (02.08.2026), κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ως δράστη της υπόθεσης έναν 26χρονο με καταγωγή από το Αφγανιστάν, ο οποίος ομολόγησε ότι διέπραξε την στυγερή δολοφονία.

Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου για την δολοφονία της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η ΕΛΑΣ κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του κατηγορούμενου έπειτα από μαρτυρία «κλειδί» μιας φίλης της 38χρονης.

Πριν 3 μέρες, μια γυναίκα επίσης με καταγωγή από την Βρετανία, πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της, της ομολόγησε πως σκότωσε την 38χρονη. Πρόκειται για τον 26χρονο Αφγανό δράστη, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι δολοφόνησε την γυναίκα επειδή θεωρούσε ότι το θύμα «θέλει να κάνει την σύντροφό του χριστιανή».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η 38χρονη είχε επισκεφτεί την φίλη της και τον 26χρονο σύντροφό της στο σπίτι τους στο Κερατσίνι, όπου διέμεναν. Τα στοιχεία της έρευνας, επίσης είχαν δείξει έδειξαν πως η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος φέρεται υποστήριξε στις αρχές ότι εντόπισε την 38χρονη νεκρή «και για να μην μπλέξω την έβαλα στη βαλίτσα για να παίρνω τα λεφτά από τις κάρτες της». Μάλιστα, είχε προλάβει να κάνει αναλήψεις 10.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ρέπλικα και μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι σήαμνε συναγερμός το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου, όταν άστεγος εντόπισε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Μέσα στην βαλίτσα είχε βρεθεί η σορός της γυναίκας προκαλώντας σοκ στην περιοχή.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ άμεσα έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίησή της.

Παρά την προχωρημένη σήψη της σορού και τις δυσμενείς συνθήκες, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να απομονώσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα.

Μέσω της Interpol και σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, τα αποτυπώματα ταυτοποιήθηκαν με εκείνα της 38χρονης Βρετανίδας, Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Το γραφείο της Interpol στην Ουάσιγκτον ενημέρωσε την ΕΛΑΣ πως η σορός ανήκει σε Βρετανίδα με τα αρχικά στοιχεία Ε.Ρ που είναι γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988.

Η γυναίκα είχε εισέλθει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου 2026 και διέμενε σε φιλική κατοικία έως τις 10 Ιουλίου, όταν αποχώρησε προς άγνωστο προορισμό εντός της Αττικής.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 26χρονος τοποθέτησε τη σορό της άτυχης 38χρονης σε βαλίτσα και τη μετέφερε στον εγκαταλελειμμένο χώρο.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος τις επόμενες μέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος πραγματοποιώντας αναλήψεις χρηματικών ποσών. Όπως προέκυψε, φέρεται μάλιστα, να έκανε αναλήψεις ύψους 10.000 ευρώ.

Κατά τη σύλληψή του ισχυρίστηκε ότι βρήκε νεκρή την 38χρονη, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικγραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.