Δολοφονία στα Εξάρχεια: Το ραντεβού θανάτου, το σεσημασμένο στην Τουρκία θύμα και το υλικό που θα φωτίσει το μυστήριο

Άλυτο μυστήριο παραμένει ακόμα, μία ημέρα μετά τη δολοφονία, το τι συνέβη μεταξύ θύτη και θύματος που οδήγησε στο έγκλημα στα Εξάρχεια. Τα περισσότερα στοιχεία, δείχνουν διαφορές μεταξύ τους, για ναρκωτικά, ωστόσο για την ώρα, τίποτα δεν είναι βέβαιο…

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr το θύμα, ήταν «καθαρό» στην Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον προέκυψε μετά τους δύο ελέγχους που του είχαν γίνει στο παρελθόν, πολύ πριν τη χθεσινή δολοφονία στα Εξάρχεια. Ωστόσο, το θύμα, ήταν σεσημασμένο στην Τουρκία και μάλιστα για σοβαρά αδικήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 25χρονος ήταν σεσημασμένος στην Τουρκία για ληστείες και κλοπές σε σπίτια. Επίσης, είχε απασχολήσει για εμπόριο ναρκωτικών, για παράνομη οπλοκατοχή, για σωματικές βλάβες αλλά και για απάτες.

Το ραντεβού του θανάτου

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, θύμα και δράστης είχαν δώσει ραντεβού στα Εξάρχεια, πιθανότητα για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Αυτό που εξετάζεται, είναι αν κάτι πήγε στραβά στο ραντεβού και έγινε το έγκλημα ή αν ο δράστης είχε πάει εκεί αποφασισμένος να σκοτώσει το θύμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης σκότωσε τον 25χρονο πυροβολώντας τον στο κεφάλι και στο θώρακα. Στη συνέχεια, έχει καταγραφεί από κάμερες, να εξαφανίζεται προς το λόφο του Στρέφη, αφήνοντας πίσω του νεκρό το θύμα.

Ο 25χρονος Τούρκος μάλιστα, είχε μαζί και το σκυλάκι του όταν δολοφονήθηκε, το οποίο παρέμεινε δίπλα του τρομαγμένο και απομακρύνθηκε από τους αστυνομικούς.



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Το υλικό που έχει βρεθεί μέχρι τώρα από τις κάμερες, δεν δείχνει ωστόσο καθαρά τα χαρακτηριστικά του δράστη και για αυτό δε μπορεί να αναγνωριστεί.

Οι αστυνομικοί πιθανολογούν ότι θύτης και θύμα είναι άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος και πίσω από την υπόθεση βρίσκονται υποθέσεις ναρκωτικών. Ωστόσο, ψάχνουν κι άλλο υλικό από κάμερες έτσι ώστε, σε συνδυασμό με μαρτυρίες, να καταλήξουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το τι πραγματικά συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (13/6/26) στα Εξάρχεια.