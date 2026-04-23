Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Ο 39χρονος είχε κρύψει GPS στο αυτοκίνητό της για να την παρακολουθεί – Την Παρασκευή η κηδεία της

Οργή και αναπάντητα «γιατί» για τη στυγερή δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στις Δαφνές Ηρακλείου. Η 43χρονη βρέθηκε νεκρή από σφαίρα στο κεφάλι μετά από ημέρες ερευνών για τον εντοπισμό της, λίγες ώρες αφότου ο 39χρονος σύντροφός της δεν άντεξε από τις τύψεις και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Από την πρώτη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της 43χρονης στο Ηράκλειο, οι υποψίες είχαν πέσει στον 39χρονο. Πρόσωπα από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον της Ελευθερίας Γιακουμάκη, ανέφεραν από την πρώτη στιγμή –πριν καν επιβεβαιωθεί η δολοφονία της- πως ο 39χρονος ήταν παθολογικά ζηλιάρης, εμμονικός με το θύμα και ικανός να προχωρήσει στο έγκλημα. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως έφτασε στο σημείο να κρύψει GPS στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί τις κινήσεις της.

Αυτό το στοιχείο έρχεται να προστεθεί στον όγκο πληροφοριών που ήθελαν την 43χρονη να ζει υπό διαρκή φόβο λόγω της ζήλιας του πρώην της. Αν και η Ελευθερία Γιακουμάκη, μητέρα 3 παιδιών, αποφάσισε να πάρει την ζωή στα χέρια της και να τον χωρίσει, ο 39χρονος δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί.

«Ήξερα ότι την έχει σκοτώσει αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω», είπε στο newsit.gr η μητέρα της αδικοχαμένης Ελευθερίας λίγες ώρες αφότου έμαθε πως το παιδί της άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ο 39χρονος, αφού την εκτέλεσε εξ επαφής με μία σφαίρα στο κεφάλι, στη συνέχεια έστησε ολόκληρο σχέδιο για να κρύψει τα ίχνη του και να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

Μετά την κατάθεσή του, στην οποία έπεσε σε πολλές αντιφάσεις, ο 39χρονος πήρε το όπλο και αυτοκτόνησε κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες.

Φίλοι, συγγενείς και γείτονες της 43χρονης, θα της πουν το τελευταίο «αντίο» το μεσημέρι της Παρασκευής, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δάφνες.

Την ίδια ώρα, θα τελεστεί και η κηδεία του δράστη.

Οι κάμερες πρόδωσαν τις κινήσεις του 39χρονου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας και βάσει των καμερών που κατέγραψαν τις κινήσεις του 39χρονου δράστη της δολοφονίας και αυτόχειρα, όλα ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών στις 11:02 φεύγει με το λευκό Honda από το σπίτι της, προκειμένου να πάει στο προκαθορισμένο ραντεβού με τον πρώην σύντροφό της στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές.

Την παρακάλεσε να τον συναντήσει για τελευταία φορά. Πράγματι, τέσσερα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο. Δεν περίμενε πως η συνάντηση ήταν στην ουσία ένα καρτέρι θανάτου.

Στο σημείο την περιμένει ο 39χρονος. Μ’ ένα εννιάρι πιστόλι στο χέρι την πλησιάζει από το παράθυρο του συνοδηγού και, χωρίς ουσιαστικά να ανταλλάξουν λέξη, την πυροβόλησε εξ επαφής μία φορά στο κεφάλι. Στη συνέχεια παίρνει το μηχανάκι του προκειμένου να επιστρέψει στις Μαλάδες, στο σπίτι του, για να ολοκληρώσει το σχέδιο εξαφάνισης της πρώην συντρόφου του. Όμως πέφτει με το μηχανάκι, τραυματίζεται και αναγκάζεται να αλλάξει τα σχέδιά του.

Έτσι, στις 12:00 το μεσημέρι κάμερα τον καταγράφει να περπατάει στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών, να παίρνει ταξί και να επιστρέφει στο σπίτι του. Εκεί, με γρήγορες κινήσεις, παίρνει το smart και επιστρέφει στο σημείο του εγκλήματος. Επιβιβάζεται στο λευκό Honda και μεταφέρει το όχημα της Ελευθερίας, μεταφέρει τη σορό της πρώην συντρόφου του στη θέση Αγία Βαρβάρα, όπου και το εγκαταλείπει, αφού πρώτα την τοποθετεί στο πίσω κάθισμα. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 13:13, άλλη κάμερα τον καταγράφει να κινείται πεζός, ουσιαστικά να εξαφανίζεται από το σημείο και να επιστρέφει στο σπίτι του. Πρώτα φρόντισε να εξαφανίσει το 9άρι πιστόλι που προμηθεύτηκε για να δολοφονήσει την 43χρονη γυναίκα.

Στις 7 το απόγευμα, από το κινητό τηλέφωνο της πρώην συντρόφου του, ο 39χρονος στέλνει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει, υποτίθεται, η μητέρα του αργότερα και κλείνει το κινητό.

Εκεί ξεκινούν και οι έρευνες των αρχών και των συγγενών της για τον εντοπισμό της. Εν τέλει η σορός της βρέθηκε την Τετάρτη μέσα στο αυτοκίνητό της, βάζοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τέλος στην αγωνία των δικών της.