Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 60χρονος γιος της χήρας του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (30.12.25) ο κατηγορούμενος μητροκτόνος για τη δολοφονία της.

Ο 60χρονος απολογείται ενώπιον ανακριτή για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του, χήρας του πρώην βουλευτή ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Ο 60χρονος σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στην υπερήλικη μητέρα του, να τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία και ακολούθως να εβαλε φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του πέθανε από ατύχημα.

