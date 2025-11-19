Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Στην Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες

Το κατώφλι των δικαστηρίων στην πρώην Σχολή Ευελπίδων πέρασαν λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τετάρτης 19.11.2025, οι 4 συλληφθέντες για τη μαφιόζικη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι 4 συλληφθέντες για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα οδηγήθηκαν την Κυριακή (16/11/25) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αρχικά πέρασαν από το γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν για τη δολοφονία στην Αράχωβα και έλαβαν προθεσμία για σήμερα Τετάρτη.

Για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα που έγινε το Σάββατο 01.11.2025, στην Αράχωβα, εκτιμάται ότι υπογράφηκε ένα χρυσό συμβόλαιο θανάτου, 300.000 ευρώ. Οι εκτελεστές, πυροβόλησαν τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν στο μπαλκόνι πολυτελούς κατοικίας που ενοικίαζε με τους δύο δράστες να τον γαζώνουν.

Το θύμα είχε γλιτώσει ήδη από μια απόπειρα δολοφονίας τον Μάιο του 2025 και κυκλοφορούσε με σωματοφύλακες και θωρακισμένα αυτοκίνητα ενώ κρατούσε κρυφές τις μετακινήσεις και το πού έμενε.

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία συνελήφθησαν συνολικά ένας 37χρονος με «πλούσιο βιογραφικό» γεμάτη ένοπλες ληστείες και απαγωγή επιχειρηματία, ένας 27χρονος, επίσης γνωστός στην Αστυνομία και ακόμα 2 ηλικίας 21 και 22 χρόνων που φαίνεται πως δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Τι είχε βρεθεί στην κατοχή τους

Από την έρευνα που έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.