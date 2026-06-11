Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Τα στοιχεία που άνοιξαν νέο γύρο ερευνών – Τα στίγματα των κινητών και οι μαρτυρίες

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του 49χρονου προέδρου Απεσωκαρίου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, μετά τις 3 συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (10.06.2026) για τη δολοφονία του. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ που θα αποτυπώσει τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τυχόν περισσότερους υπόπτους.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης έπεσε νεκρός τον Μάρτιο, μετά από επίθεση που δέχθηκε σε χωράφι στο Απεσωκάρι Ηρακλείου. Από την πρώτη στιγμή, αρκετά στόματα του χωριού, άνοιξαν», με τις αρχές να διαπιστώνουν πως στην περιοχή επικρατούσε άτυπο καθεστώς «μοιρασιάς» των βοσκοτόπων μεταξύ κτηνοτρόφων αλλά και καταπατήσεις σε περιουσίες. Σύμφωνα με τους κατοίκους, συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέρχονταν επανειλημμένα και στην περιουσία του 49χρονου θύματος της δολοφονίας, προκαλώντας ζημιές.

Κατά την έρευνα που έκαναν αρχές, ελέγχθηκαν προσεκτικά στίγματα κινητών και οι μαρτυρίες κατοίκων που άκουσαν ή είδαν κάτι περίεργο, την ημέρα που ο Αλέξανδρος δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση. Σύμφωνα με τους ίδιους, δέχθηκαν απειλές για να μην αποκαλύψουν τίποτα στην αστυνομία.

Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου έγινε η επίθεση, το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε και ένα βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενό του, πρόκειται για καταγραφή από σπίτι της περιοχής, η οποία δεν απεικονίζει πρόσωπα, αλλά κοπάδι προβάτων να κινείται σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Όσοι έχουν γνώση του υλικού εκτιμούν ότι εφόσον τα ζώα κινούνταν προς την κατεύθυνση που καταγράφεται, τότε το άτομο ή τα άτομα που τα συνόδευαν είναι πολύ πιθανό να βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και χρόνο με τον άτυχο πρόεδρο.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιοποιήθηκαν και τεχνολογικά μέσα που μπορούν να καταγράψουν την παρουσία, και κυρίως την κατά προσέγγιση απόσταση προσώπων από ένα συγκεκριμένο σημείο σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Για τις Αρχές, ιδιαίτερη σημασία έχει το 8λεπτο διάστημα από τις 11:22 έως τις 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου.

Πρόκειται για τα τελευταία λεπτά πριν ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης επιστρέψει στο σπίτι του, διάστημα κατά το οποίο δεν υπάρχει καταγραφή από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μέσα σε αυτά τα οκτώ λεπτά εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του.

Ο 49χρονος δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι με μαγκούρα. Οι αρχές εκτιμούν πως την εντολή για την επίθεση έδωσε ένας 57χρονος άνδρας, ενώ εκτελεστές της ήταν ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός που εργαζόταν για την οικογένεια. Και οι 3 έχουν συλληφθεί για άλλα αδικήματα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες για τη δολοφονία του θύματος.

Μάλιστα πατέρας και γιος είχαν πάει και στην κηδεία του θύματος, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σχετικά με τον 59χρονο, η εξωτερική του εμφάνιση είχε αλλάξει -μέσα σε 3 μήνες- σε τέτοιο βαθμό, που αρχικά δεν θύμιζε στους αστυνομικούς το πρόσωπο που παρακολουθούσαν.

Όσον αφορά τον 57χρονο πατέρα και τον 32χρονο γιο του, πληροφορίες του patris.gr περιγράφουν πως από την αρχή βρίσκονταν στο επίκεντρο των υπόπτων.

Το όνομα του 32χρονου φερόμενου δράστη είχε εμπλακεί και στη δικογραφία για τον θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη στη Γαλακτομική Σχολή των Ιωαννίνων.

Τα emails που πρόδωσαν τους δράστες

Καθοριστική για την έναρξη της έρευνας -υπό το πρίσμα της εγκληματικής ενέργειας- αποδείχθηκε και μια σειρά πληροφοριών που έφτασαν στις Αρχές μέσω τριών emails.

Τα emails, τα οποία εστάλησαν στις 18 Μαρτίου και στις 2 Απριλίου προς την Εισαγγελία Ηρακλείου, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού από στενό συγγενικό πρόσωπο του θύματος, περιείχαν συγκεκριμένα στοιχεία και κατεύθυναν την έρευνα προς πρόσωπα που τελικά βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Αν και αρχικά δεν αξιολογήθηκαν με τη βαρύτητα που αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι άξιζαν, αποτέλεσαν την αφετηρία για τη συγκέντρωση κρίσιμων πληροφοριών. Στο πρώτο μήνυμα αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το περιστατικό που έχει καταγραφεί ως ατύχημα βάσει αρχικών καταθέσεων, λανθασμένων από το Α.Τ. Φαιστού, το οποίο όμως κατά την κρίση μου και βάσει των πραγματικών περιστατικών ενδέχεται να συνιστά απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Υπερασπιζόταν το χωριό του

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ο 49χρονος πρόεδρος στο χωριό Απεσωκάρι, είχε τριβές -όπως είχε γίνει γνωστό- με κτηνοτρόφους της περιοχής για αγροζημιές.

Την ημέρα της δολοφονίας, ξεκίνησε για το χωράφι προκειμένου να πάει τοστ και καφέ στον εργάτη του, όμως δεν έφτασε ποτέ.

Ο καφές και η συσκευασία του τοστ βρέθηκαν αργότερα σε αγροτικό δρόμο 200 μέτρα από το χωράφι, ενώ εκείνος όταν επέστρεψε σπίτι, έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο 49χρονος Αλέκος την ημέρα που δέχθηκε την επίθεση, όταν έφτασε στο σπίτι του, ζήτησε να μιλήσει στον φίλο του Σπύρο. Όμως δεν πρόλαβε, αφού άρχισε να αιμορραγεί η μύτη του και να βυθίζεται σε κώμα, χωρίς να προλάβει να πει στη σύζυγο και το παιδί του που ήταν μπροστά τι είχε συμβεί.

Νοσηλεύτηκε εγκεφαλικά νεκρός με συντριπτικά χτυπήματα στο κεφάλι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και κατέληξε στις 23 Μαρτίου.