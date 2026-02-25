«Διπρόσωπος» ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Χειμώνας στο Αιγαίο, άνοιξη στο Ιόνιο – Χάρτης με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη

Δύο τα «πρόσωπα» του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί πως τη στιγμή που κάποιες περιοχές θα απολαμβάνουν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ήλιο, κάποιες άλλες θα βρίσκονται εν μέσω βοριάδων και κρύου.

Στην πρόγνωση καιρού που ανέβασε σήμερα (25.02.2026) ο μετεωρολόγος στα social media, αναφέρει πως τις επόμενες ημέρες, κρύο και βοριάδες θα χτυπήσουν το Αιγαίο ενώ το Ιόνιο θα απολαμβάνει ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες.

«Μια χώρα δύο εποχές τις επόμενες ημέρες με βοριάδες και ψυχρό καιρό προς το Αιγαίο, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες προς το Ιόνιο», αναφέρει συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα αρχίσει να είναι πιο βροχερός την Πέμπτη όπου σύννεφα και βροχές θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα ξεκινά από 11 βαθμούς και θα φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή η θερμοκρασία να ξεκινήσει να πέφτει.

Πώς θα κυμανθεί τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία:

Στο Σέλι η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα

Το meteo.gr ανέβασε χάρτη με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα.

Αν και ο καιρός συνεχίζει να θυμίζει άνοιξη, Σέλι, Νευροκόπι, Φωκίδα, Κοζάνη, Καρπενίση και Δράμα «κρατούν» γερά τις πρωτιές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Το Σέλι βρίσκεται στην πρώτη θέση καθώς σήμερα η θερμοκρασία έφτασε τους 3,1 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

Σέλι: -3,1 βαθμούς Κελσίου Οχυρό Νευροκοπίου: -2,8 βαθμούς Κελσίου Μαυρολιθάρι Φωκίδας: -2,4 βαθμούς Κελσίου Νευροκόπι: -2,2 βαθμούς Κελσίου Περιθώρι Νευροκοπίου: -1,4 βαθμούς Κελσίου Μεσόβουνο Κοζάνης: -1,2 βαθμούς Κελσίου Καρπενήσι – Βουτύρο: -1,2 βαθμούς Κελσίου Παρανέστι Δράμας: -0,7 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός σήμερα 25.02.2026

Στα δυτικά γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, την ανατολική νησιωτική χώρα και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και τη Θράκη. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά τμήματα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και το πρωί στις Σποράδες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 26.02.2026

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά όπου θα φτάσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια και δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 27.02.2026

Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Πρόγνωση για το Σάββατο 28.02.2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 01.03.2026

Στα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Στα νότια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.