Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Η Μαρία πυροβόλησε τον Ολύμπιο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» λέει ο 65χρονος Ιταλός

Αθώος εξακολουθεί να δηλώνει ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στο Αίγιο και τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης.

Ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο μιλώντας στον ΑΝΤ1 μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται, τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή».

«Η Μαρία, όντας σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή της», υποστήριξε ο 65χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί αίτηση αποφυλάκισής του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στο σχετικό αίτημα θα συμπεριληφθούν στοιχεία που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ανατρέπουν το αρχικό σενάριο της υπόθεσης.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν οι Αρχές στο Αίγιο ειδοποιήθηκαν πως δυο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι στην περιοχή του Λόγγου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα με θύματα μια γυναίκα και τον γιό της.

Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, έχοντας πολλαπλές μαχαιριές στο σώματα και πυροβολισμό στο κεφάλι.

Λίγα μέτρα πιο κάτω κείτονταν νεκρή η 54χρονη μητέρα μέσα σε λίμνη αίματος. Στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή δήλωνε αθώος και υποστήριξε πως κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα!

«Ο αδερφός μου δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν»

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο αδελφός του 65χρονου, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο συγγενής του δεν έχει καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό.«Ακόμη αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα συνέβησαν. Κλαίει κάθε μέρα για εκείνη και για τον Ολύμπιο. Ο Ολύμπιος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος.

Ο αδελφός μου δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν. Το να πάρει όπλο και να σκοτώσει κάποιον είναι αδιανόητο. Αν πίστευα ότι ήταν εκείνος που σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο, θα έλεγα ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για όλη του τη ζωή», δήλωσε.