Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος και στα δύο ρεύματα, 2 σοβαρά τραυματίες

Σφοδρό διπλό τροχαίο συνέβη πριν λίγο (28/3/2026) στην Εγνατία Οδό, όταν αρχικά αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα. Από τα περιστατικά υπάρχουν δύο σοβαρά τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο πρώτο τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα της Εγνατίας Οδού όταν αυτοκίνητο εξετράπη αρχικά της πορείας του και στην συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα.

Το δεύτερο έγινε στο ίδιο σημείο, αλλά στο ρεύμα προς Ιωάννινα, όταν όχημα υπαλλήλου της Εγνατίας Οδού σταμάτησε για να έχει εικόνα για το τροχαίο και να συνδράμει.

Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας όμως κατεβαίνοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα.

Η κατάσταση του οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο, και του εργαζόμενου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.