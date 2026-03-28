Διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Δυο νεκροί μετά από διαδοχικές συγκρούσεις και παράσυρση υπαλλήλου του αυτοκινητόδρομου

Αδιανόητο διπλό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/03/2026) στην Εγνατία Οδό με τραγικό απολογισμό δυο νεκρούς, μια γυναίκα συνοδηγό και έναν υπάλληλο του αυτοκινητόδρομου που σταμάτησε να βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό έγινε ένα χιλιόμετρο μετά τη σύραγγα της Δωδώνης, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, πιθανότατα λόγω χαλαζόπτωσης που είχε καταστήσει ιδιαίτερα επικίνδυνο το οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα συνεργείο οδικής βοήθειας από την Εγνατία Οδό για να διαχειριστεί το τροχαίο και να παράσχει βοήθεια.

Κατά την άφιξη του συνεργείου, ένα δεύτερο αυτοκίνητο που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα παρέσυρε εργαζόμενο της Εγνατίας Οδού.

Η παράσυρση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα ο υπάλληλο να εκσφενδονιστεί στο αντίθετο ρεύμα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Από το τραγικό περιστατικό σκοτώθηκε και ένας από τους επιβάτες του δεύτερου οχήματος, το οποίο στη συνέχεια και αφού παρέσυρε τον υπάλληλο της Εγνατίας, προσέκρουσε στη νταλίκα που είχε ήδη εμπλακεί στο αρχικό τροχαίο με άλλο όχημα.

Όλα τα τραγικά γεγονότα εκτυλίχθηκαν στο ίδιο σημείο και στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνθέτοντας ένα σκηνικό διπλής τραγωδίας.

Λόγω του τροχαίου, αυξημένη είναι η κίνηση στο σημείο με τα οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ στην Εγνατία επικρατεί κυκλοφοριακό χάος ,με τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας να έχουν κλείσει.