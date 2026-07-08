Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Γιατί οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και να αυτοκτόνησε

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου στο σπίτι τους στο Αίγιο, καθώς οι Αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να βρουν επαρκή στοιχεία που «δένουν» την ενοχή του 65χρονου Ιταλού, ενώ την ίδια ώρα ανατρέπονται τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως για το διπλό έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο έχει συλληφθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο και εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή.

Μάλιστα, ο 65χρονος ήταν αυτός που υποστήριζε από την πρώτη στιγμή ότι η 54χρονη πυροβόλησε τον γιο της με φλόμπερ και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της, αυτοτραυματιζόμενη με μαχαίρι.

Ωστόσο, το σενάριο αυτό είχε απορριφθεί καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έκανε λόγο για πολλαπλές μαχαιριές, μία εξ αυτών στην πλάτη.

Νεότερα δεδομένα ανατρέπουν τη μαχαιριά στην πλάτη, καθώς στις φωτογραφίες της νεκροψίας δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται το τραύμα στην πλάτη της 54χρονης.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος , ελέγχεται και η αρχική ιατροδικαστική έκθεση. Ο ιατροδικαστής της Πάτρας που είχε αναφέρει τραύμα στην πλάτη της γυναίκας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εξετάζεται αν η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν πλήρης.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου στο Αίγιο. Ο 65χρονος έχει καταθέσει ότι κοιμόταν στο σαλόνι και ότι βρήκε τη γυναίκα και τον γιο της νεκρούς μέσα στο υπνοδωμάτιο του νεαρού.

Οι αστυνομικοί είχαν εξαρχής στρέψει την προσοχή τους στον Ιταλό, καθώς θεώρησαν ύποπτες ορισμένες από τις κινήσεις του μετά τον εντοπισμό των σορών. Συγκεκριμένα, αντί να καλέσει την Αστυνομία, επικοινώνησε πρώτα με γείτονά του, ο οποίος ενημέρωσε στη συνέχεια τις Αρχές. Επιπλέον, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στο σπίτι έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος και ένα πλυμένο εσώρουχο του 65χρονου, στοιχεία που αρχικά εκτιμήθηκε ότι ίσως σχετίζονταν με προσπάθεια καθαρισμού του χώρου.

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε ότι είχε αλλάξει ρούχα και είχε πλύνει το εσώρουχό του γιατί τον ταλαιπωρούσε γαστρεντερίτιδα, ενώ επικοινώνησε στον φίλο του γιατί, όπως είπε, δε μιλά καλά ελληνικά.

Ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, καθώς κοιμόταν, ενώ στο αίμα του βρέθηκαν υπνωτικά φάρμακα και κάνναβη, γεγονός που, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, εξηγεί γιατί δεν ξύπνησε πριν από τις 11 το πρωί.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν αίμα, DNA, αποτυπώματα ή ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του 65χρονου. Αντίθετα, κάτω από τα νύχια της 54χρονης βρέθηκε μόνο γενετικό υλικό του γιου της.

Στο όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 26χρονος εντοπίστηκε DNA της μητέρας, του ίδιου του νεαρού αλλά και ενός τρίτου, άγνωστου μέχρι στιγμής προσώπου, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ανήκει στον 65χρονο κατηγορούμενο.

Οι Αρχές εξετάζουν εκ νέου όλα τα ενδεχόμενα με επικρατέστερο να είναι πλέον το σενάριο η μητέρα – που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα – να σκότωσε τον γιο της και να αυτοκτόνησε.