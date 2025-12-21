Ελλάδα

Διπλός σεισμός 3 και 2,7 Ρίχτερ ανοικτά της Ραφήνας, έγινε αισθητός στην Αττική

Διπλός σεισμός ανοικτά της Ραφήνας το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου σε χαμηλό εστιακό βάθος, με αποτέλεσμα να γίνει αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής. 

Ο πρώτος σεισμός έγινε λίγο πριν τις 8 το βράδυ και είχε μέγεθος 2,7 Ρίχτερ ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας με εστιακό βάθος 8,4 χλμ.

Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα στο ίδιο σημείο και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ήταν 3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 9,3 χλμ και επίκεντρο 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας

Πηγή newsit.gr

