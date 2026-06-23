Διπλός σεισμός στο Προκόπι Ευβοίας μεγέθους 3,7 Ρίχτερ

Διπλός σεισμός μεγέθους 3,6 και 3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη (23.06.2026) στο Προκόπι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 22:05 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Στις 22:08, τρία λεπτά αργότερα σημειώθηκε μεγαλύτερη δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά από το Προκόπι.

Το εστιακό βάθος ήταν επίσης 5 χιλιόμετρα.

Στο ίδιο σημείο, 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Προκόπι, σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 2,4 Ρίχτερ.