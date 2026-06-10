Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Την Παρασκευή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός – Κενά στη δικογραφία «βλέπει» η δικηγόρος του

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (12/06/2026) έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο στο Αίγιο.

Ο κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώ την υπεράσπισή του έχει αναλάβει η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία ορίστηκε από τη Δικαιοσύνη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις.

Όπως ανέφερε, δεν έχει συμπεριληφθεί η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ απουσιάζουν και τα αποτελέσματα εξετάσεων για τυχόν ίχνη πυρίτιδας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στη δικογραφία αποτελέσματα αναλύσεων DNA ή στοιχεία που αφορούν δακτυλικά αποτυπώματα.

Ο 65χρονος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Αρχικά είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα αεροβόλο όπλο.

Παρότι από την πρώτη στιγμή αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί τον συνδέουν με το έγκλημα.

Για τον λόγο αυτό, έπειτα από επικοινωνία των αστυνομικών με τον αρμόδιο εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για διπλή ανθρωποκτονία.