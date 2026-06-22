Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα ευρήματα στο μπάνιο του μοιραίου σπιτιού και οι κρίσιμες καταθέσεις – «Ο 65χρονος αγαπούσε τον γιο του»

Την ώρα που ο 65χρονος Ιταλός που βρίσκεται υπό κράτηση, επιμένει στην αθωότητά του, οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν «φως» στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, κάνοντας συνεχώς έρευνες στο μοιραίο σπίτι στον Λόγγο, όπου βρέθηκαν νεκροί η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της.

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές θεώρησαν τον Ιταλό σύντροφο της 54χρονης ως βασικό ύποπτο της διπλής δολοφονίας. Ο ίδιος ωστόσο, έχει τονίσει σε όλες τις καταθέσεις του ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση του άγριου φονικού που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία του Αιγίου αλλά και το πανελλήνιο. Ο 65χρονος είχε ισχυριστεί ότι δεν κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με το θύμα το μοιραίο βράδυ της 9ης Ιουνίου 2026, και πως δεν άκουσε τίποτα την στιγμή του εγκλήματος. Μάλιστα, είχε πει ότι λόγω προβλήματος υγείας πήγε στο μπάνιο του σπιτιού όπου χρειάστηκε να βγάλει και να πλύνει τα ρούχα του – τα οποία εντόπισαν και εξέτασαν οι αρχές, ενώ εντόπισε τις σορούς των θυμάτων αργά το ίδιο πρωί στο υπνοδωμάτιο.

Το γεγονός πως στο σπίτι του διπλού εγκλήματος δεν μπήκε και δεν βγήκε κανείς άλλος πέρα από τον 65χρονο τη νύχτα που προηγήθηκε, έβαλε τον Ιταλό σύντροφο από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. έδειξαν πως δεν υπήρχε αίμα ούτε στο εσώρουχο του Ιταλού ούτε στην απλωμένη πετσέτα. Οι αστυνομικοί τονίζουν ότι μπορεί με το πλύσιμο να φύγει κάθε ίχνος αίματος και σημειώνουν πως υπάρχει ενδεχόμενο να πέταξε το εσώρουχο που φορούσε και να έπλυνε ένα άλλο, περιμένοντας πως θα σταλεί για ανάλυση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Live News, οι αρχές εντόπισαν νέα ευρήματα στο μπάνιο του σπιτιού, τα οποία ίσως έχουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της έρευνας. Βρέθηκε στο μπάνιο, στο δάπεδο, κάτω από τον νιπτήρα, ένα πλαστικό μπουκάλι πράσινο, το οποίο είναι καθαριστικό υγρό με την ένδειξη «χλωροκαθαριστικό». Αυτό θεωρούν οι αστυνομικοί ότι χρησιμοποίησε ο 65χρονος Ιταλός για να καθαρίσει το σπίτι μετά το φονικό και το συνδυάζουν με το γεγονός ότι δεν βρέθηκε εντός του σπιτιού η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς με τα οποία φέρεται να κατάφερε να εξαφανίσει εμφανή στοιχεία που ίσως τον ενοχοποιούν. Επίσης, βρέθηκαν και τρεις πετσέτες μπάνιου που δόθηκαν για ανάλυση.

Στο όπλο και στο μαχαίρι βρέθηκε DNA μόνο των θυμάτων, κάτι που χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως φυσιολογικό και πιθανότατα να προέρχεται από το αίμα τους. Για τα αποτυπώματα που δεν βρέθηκαν, οι αστυνομικοί εξηγούν ότι στο μαχαίρι μπορεί να ξεπλύθηκαν από το αίμα της 54χρονης και στο όπλο μπορεί να σκουπίστηκαν από τον δολοφόνο, όποιος και αν αποδειχτεί πως ήταν.

Όπως έγινε γνωστό, δεν εντοπίστηκε ούτε DNA του Ιταλού στα νύχια των θυμάτων, πράγμα που δεν αναμενόταν να βρεθεί από τη στιγμή που ο 65χρονος δεν είχε αμυχές. Για το DNA του γιου στα νύχια της 54χρονης, όπως ανέφερε η δικηγόρος του κατηγορούμενου μπορεί να δικαιολογηθεί από την καθημερινή επαφή τους.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν μια πρόσφατα ανοιγμένη δίοδο στα συρματοπλέγματα δίπλα από το σπίτι του διπλού φονικού, και εξετάζεται αν σχετίζεται με τη διαφυγή ή την προσπάθεια σκηνοθεσίας του χώρου. Ο Ιταλός κατηγορούμενος έχει μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και μέχρι σήμερα (22.06.2026) επιμένει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο διπλό φονικό, ενώ υποστηρίζει πως μάνα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν – κάτι που έχει ήδη διαψευστεί.

Παρά την εντύπωση ορισμένων για ευρήματα που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του 65χρονου, οι αστυνομικοί που κινούν τα νήματα της έρευνας εκφράζουν αντίθετη άποψη. Όλα τα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα.

Νέες καταθέσεις

Στη δικογραφία προστέθηκαν δύο νέες καταθέσεις. Πρόκειται για δύο μάρτυρες που κλήθηκαν και κατέθεσαν στις αρχές, λέγοντας ότι ο Ολύμπιος φέρεται να έκανε διαδικτυακές συνεδρίες με ψυχολόγο λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε η μητέρα του, και συγκεκριμένα αναφέρονται στο αλκοόλ.

Στην κατάθεσή του, ο αδερφός του 26χρονου που δολοφονήθηκε, εξήγησε τον λόγο που ο άτυχος Ολύμπιος κατέβηκε πάρα πολύ γρήγορα και σύντομα από τη Γερμανία στο Αίγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδερφός του Ολύμπιου, ο οποίος βρίσκεται στην Κορέα, ήταν ο τελευταίος που κατέθεσε λίγο μετά την κηδεία των θυμάτων.

«Ο αδερφός μου, μου εξήγησε ότι κατεβαίνει τόσο γρήγορα στο Λόγγο, γιατί έχουμε κάποια οικονομικά προβλήματα» υποστήριξε ο αδερφός του 26χρονου. Ωστόσο πρέπει να εξεταστούν πάλι κάποιες καταθέσεις ατόμων που είδαν τον Ολύμπιο τις τελευταίες ημέρες και τους είχε αναφέρει για προβλήματα ψυχολογικά που αντιμετώπιζε η Μαρία.

Από την πλευρά του, ο στενός φίλος του 65χρονου κατηγορούμενου μίλησε αποκλειστικά στο Live News κι εμφανίζεται πεπεισμένος πως ο άνθρωπος που γνώριζε και έκανε παρέα μαζί του για χρόνια, είναι αδύνατον να έβαψε τα χέρια του με αίμα. «Μου μίλαγε πολύ για τον γιο του, που τον πήγε δε στη Γερμανία, που πήγε… σπούδαζε όλα, τον μεγάλωσε, γιατί της συζύγου του ήτανε. Τον αγάπαγε», είπε.

«Η στεναχώρια μας είναι βαθιά. Και για να καταλήξουμε στον Ιταλό, πιστεύω ότι είχε βοήθεια, στην απόκρυψη, κάποιων στοιχείων. Κάναμε παρέα, τι να σου πω… δυο χρόνια θα είναι. Που τον γνωρίζω κανονικά έτσι; Γιατί ήτανε και πριν. Μα βλεπόμαστε είκοσι λεπτά το πρωί, είκοσι λεπτά το απόγευμα. Έριξε πολλά λεφτά. Έριξε λεφτά (στο σπίτι) είχε φτιάξει και κάτι σωλήνες από τη σόμπα, τα άλλαξε όλα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, το ζευγάρι αυτό ήταν μαζί πάνω από 20 χρόνια και αυτό μας λένε και οι φωτογραφίες. Φανταστείτε ότι… είχαν πάει μαζί πάρα πολλές διακοπές στην Αστυπάλαια το 2008. Υπάρχει μάλιστα και φωτογραφία με τη Μαρία μέσα από το εργαστήριο κοσμημάτων που είχε ανοίξει για το οποίο ήταν πάρα πολύ περήφανη. Υπάρχουν φωτογραφίες με τον Ιταλό σε κοινές διακοπές. Το ζευγάρι φαινόταν πάρα πολύ ερωτευμένο και μονιασμένο. Μαζί και ο Ολύμπιος, σε όλες τις διακοπές αυτές και σε όλη τους την κοινή πορεία, χωρίς τίποτα να προμηνύει το κακό που θα συνέβαινε.

Οι έρευνες στην υπόθεση προχωρούν, οι αστυνομικοί περιμένουν τα αποτελέσματα νέων πιο εξιδεικευμένων εξετάσεων που ίσως φωτίσουν τη δραματική υπόθεση, ενώ συνεχίζουν να αναλύουν τα υλικά από κάμερες που φτάνουν στα χέρια τους, για τις κινήσεις στην περιοχή, τη νύχτα του εγκλήματος.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της Τρίτης (09.06.2026) η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια, σε μια λίμνη αίματος. Οι δύο σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Η γυναίκα είχε δεχτεί πολλές μαχαιριές, ενώ οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι είχε προηγηθεί πάλη, κάτι που φαίνεται να βεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο δωμάτιο και από ένα σπασμένο έπιπλο.

Είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί μέχρι στιγμής το κίνητρο, επειδή ακριβώς ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή ανθρωποκτονία. Ο νεαρός είχε και αυτός μαχαιριές αλλά και τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, είχε δολοφονηθεί πρώτος, ενώ κοιμόταν.

Για το περιστατικό κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου ατόμου, ούτε έλειπαν χρήματα και τιμαλφή. Οι αρχές αμέσως εντόπισαν τον σύντροφο της 54χρονης, ο οποίος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βράδυ της διπλής δολοφονίας κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα, ούτε πυροβολισμό και βρήκε τα πτώματα της γυναίκας του και του 26χρονου γιου της, γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης. Τότε ειδοποίησε έναν φίλο του που πήγε στο σπίτι και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προσήγαγαν τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης καθώς θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος ειδοποίησε του γείτονές του πως βρήκε νεκρά τα δύο θύματα, ενώ υποστήριξε στις αρχές πως κοιμόταν, δεν άκουσε τίποτα και πως δεν εμπλέκεται στο έγκλημα.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι φρεσκοπλυμένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο του 65χρονου και μία πετσέτα με κηλίδες, πιθανότατα από αίμα. Στην ερώτηση των αστυνομικών γιατί δεν έβαλε τα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο, δεν έδωσε καμία πειστική απάντηση, αναφέροντας μόνο ότι λερώθηκε. Γι’ αυτό έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε τα ρούχα.

Τα κίνητρα της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας ανέφεραν στις Αρχές ότι ενδέχεται να υπήρχαν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε εκφράσει την ανησυχία της στον 26χρονο γιο της, ο οποίος ζούσε στη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν, ζητώντας του να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο νεαρός είχε φτάσει στη χώρα μόλις δύο ημέρες πριν από το έγκλημα.