Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα (13.06.2026) ο 65χρονος Ιταλός για την διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο στο Αίγιο.

Μετά την πολύωρη απολογία του το Σάββατο, ο 65χρονος κατηγορούμενος οδηγείται στη φυλακή για το διπλό φονικό στο Αίγιο, για το οποίο ο Ιταλός επιμένει ότι δεν έχει ανάμειξη. Σύμφωνα με την δικηγόρο του, Μαρία Ιατροπούλου, ο 65χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν άκουσε τίποτα την ώρα της δολοφονίας.

Ο 65χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς πως κοιμόταν μέσα στο σπίτι, και απλώς αντίκρισε τον 54χρονο και τον 26χρονο νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος όταν ξύπνησε.

Από την πλευρά της, η συνήγορός του, σε δηλώσεις που έκανε στο Mega, υποστήριξε ότι ο πελάτης της είναι αθώος και πως αυτό θα φανεί όταν ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοι των θυμάτων.

«Τα ιατρικά αρχεία θα δείξουν ότι ο πελάτης μου είναι αθώος», είπε, προσθέτοντας πως «έχει παραδώσει απολογητικό υπόμνημα και ταυτόχρονα απάντησε σε περισσότερες σελίδες ερωτήσεων», ανέφερε η Μαρία Ιατροπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε σε αναμονή διάφορων εξετάσεων, όπως τοξικολογικών. Η δικογραφία είναι ελλιπέστατη. Ζητάμε να ανοίξουν τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές για να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι συνομιλίες και τι γινόταν. Το πιο σημαντικό είναι να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων.

Είμαστε σε κρίσιμο σημείο για να πούμε κομμάτι της απολογίας. Τα ιατρικά αρχεία θα δείξουν ποια είναι η κατάσταση των θυμάτων. Συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και έχει βοηθήσει την έρευνα. Το σπίτι δεν είναι 54 τετραγωνικά, οι μαχαιριές δεν έχουν θόρυβο. Ουρλιαχτά μπορεί να μην ακούστηκαν».