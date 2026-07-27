Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Σκοτώνοντας τον γιο της, πίστευε ότι τον προστάτευε», λέει η αδελφή του Ιταλού κατηγορούμενου

Τη στιγμή που η μία έκπληξη διαδέχεται την άλλη, στη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου και οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να φέρουν στο φως όλες τις σκοτεινές λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της μητέρας και του γιου της, η αδελφή του 65χρονου Ιταλού που προφυλακίστηκε για την υπόθεση, μιλώντας στο newsit.gr υποστηρίζει πως ο αδελφός της είναι αθώος.

Μετά τον εντοπισμό πυρίτιδας τόσο στα χέρια της 54χρονης Μαρίας όσο και στου 26χρονου γιου της, Ολύμπιο, οι αστυνομικές αρχές στρέφουν πλέον και σε άλλες κατευθύνσεις τις έρευνές τους και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πίσω από τους θανάτους μάνας και γιου στο Αίγιο να μην κρύβεται μία διπλή δολοφονία αλλά μία οικογενειακή τραγωδία.

Έτσι, μετά τα νέα αποτελέσματα σχετικά με την πυρίτιδα αλλά και το γεγονός ότι τόσο στο μαχαίρι αλλά και στο φλόμπερ δεν βρέθηκαν αποτυπώματα αλλά και γενετικό υλικό του Ιταλού παρά μόνο της 64χρονης και του 26χρονου, εξετάζεται πλέον το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.

Ωστόσο ακόμα, οι αστυνομικές αρχές περιμένουν αποτελέσματα τόσο από την ιατροδικαστική εξέταση αλλά και από τις έρευνές τους για να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω σενάρια.

Ο 65χρονος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση καθώς τα πρώτα στοιχεία τον έδειχναν ως τον βασικό ύποπτο της δολοφονίας. Και αυτό γιατί άργησε να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές ενώ παράλληλα ήταν το μοναδικό άτομο που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι όταν μητέρα και γιος έχαναν τη ζωή τους. Ο ίδιος από την αρχή δήλωνε την αθωότητά του και υποστήριζε πως όταν είδε την 54χρονη και τον 26χρονο νεκρούς στο πάτωμα, αμέσως προσπάθησε να επικοινωνήσει με τις αρχές.

«Η Μαρία είχε κυλίσει στην απελπισία, βασανιζόταν από μια παράλληλη πραγματικότητα»

«Από εκείνη την ημέρα, από το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν ο Μάρκο με πήρε τηλέφωνο σοκαρισμένος, η ζωή μου άλλαξε. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που είχε συμβεί. Ούτε εγώ ούτε η οικογένεια μου μπορούσα να πιστέψουμε σε ένα τόσο τρομερό γεγονός. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί έναν τόσο δραματικό επίλογο. Δυστυχώς, ο Μάρκο ήταν το μοναδικό άτομο σε εκείνο το σπίτι κατά τη διάρκεια του τραγικού συμβάντος και συνελήφθη αμέσως καθώς τον αποκαλούσαν τέρας και δολοφόνο της διπλής δολοφονίας. Εδώ και περίπου δύο μήνες βρίσκεται στη φυλακή, παρόλο που δεν υπάρχει καμία απόδειξη εναντίον του», λέει στο newsit.gr η αδελφή του Ιταλού, Ντανιέλα, που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.

Στη συνέχεια, η στενή συγγενής του 65χρονου, μιλάει για τη χρονική περίοδο που η 54χρονη Μαρία είχε μεταφερθεί στην Ιταλία προκειμένου να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα καρδιάς που την ταλαιπωρούσε.

«Δυστυχώς η Μαρία είχε μια ζωή γεμάτη πόνο, έχασε όλους τους αγαπημένους της, τον πατέρα του Ολύμπιου, τον αδελφό της, τον πατέρα της και τέλος και τη μητέρα της. Στη Μαρία είχε απομείνει μόνο μια αδελφή, αλλά με αυτή την αδελφή δεν μιλούσαν εδώ και χρόνια, από τότε που πέθανε η μητέρα της. Μετά η Μαρία ανακάλυψε το πρόβλημα με την καρδιά της, το οποίο δεν αποδεχόταν, σε σημείο που δεν ήθελε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Φοβόταν, είχε ξανακυλήσει στο ποτό, κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες ενώ κάπνιζε. Όταν έφτασε στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 2025 σε άθλια κατάσταση, είχε καρδιακή ανεπάρκεια», αναφέρει η στενή συγγενής του προφυλακισμένου Ιταλού.

«Στο νοσοκομείο Τζεμέλι, η ομάδα του καθηγητή Μασέτι της έσωσε τη ζωή. Ο αδελφός μου Μάρκο με τόσο κόπο και αγάπη, κατάφερε να τη φέρει στη Ρώμη για να χειρουργηθεί. Φιλοξενήθηκαν σε μένα, στο σπίτι μου για σχεδόν τέσσερις μήνες. Ήρθε και ο Ολύμπιος από τη Γερμανία. Ο Ολύμπιος ήταν ένα υπέροχο παιδί, ο Μάρκο κι όλοι εμείς τον αγαπούσαμε πολύ. Εδώ στην Ιταλία η Μαρία ήταν καλύτερα, ένιωθε προστατευμένη, βοηθήθηκε κατά τη διάρκεια της εγχείρησης στην καρδιά και μετά, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Ήταν πιο ήρεμη, η επέμβαση είχε πάει πολύ καλά, είχε πάρει θάρρος. Τη βοήθησα πολύ, για μένα η Μαρία ήταν σαν αδελφή, και ο Ολύμπιος ήταν για ένα ξεχωριστό αγόρι», συνέχισε.

Αμέσως μετά, η αδελφή του Μάρκο μιλά για την επιστροφή του ζευγαριού στην Ελλάδα αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Μαρία τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Και η ίδια ισχυρίζεται το σενάριο του αδελφού της, το οποίο θέλει την 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

«Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, δυστυχώς εκείνη ξανακύλισε στην απελπισία. Προσπάθησε να δουλέψει, αλλά είχε προβλήματα με την πλάτη της και μετά πληρωνόταν ελάχιστα. Δεν της άρεσε η ζωή στον Λόγγο, είχε κατάθλιψη, ένιωθε πως δεν υπήρχαν προοπτικές ή ελπίδες. Από εκεί άρχισε πάλι να πίνει πολύ, επιδεινώθηκε, ειδικά με τη χορήγηση αντικαταθλιπτικών και άλλων φαρμάκων που έπαιρνε, δημιουργήθηκε μια καταστροφική κατάσταση στο κεφάλι της», λέει στο newsit.gr και καταλήγοντας επισημαίνει:

«Προφανώς βασανιζόταν από μια παράλληλη πραγματικότητα, έλεγε τρομερά – φανταστικά πράγματα, και σε αυτή την ψυχική της κατάσταση, σκοτώνοντας τον γιο της, πίστεψε ότι τον προστάτευε, για να αφαιρέσει μετά τη δική της ζωή. Ήταν τρομερό. Ο Μάρκο τώρα είναι διπλά συντετριμμένος, πρώτα απ’ όλα επειδή έχασε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του, τους οποίους αγαπούσε πολύ, και μετά επειδή βρέθηκε στη φυλακή. Βρέθηκε σε μια τρομερή κατάσταση κατηγορούμενος άδικα ότι διέπραξε αυτό το φρικτό έγκλημα, ενώ ο ίδιος είναι θύμα αυτής της κατάστασης. Είμαι θλιμμένη από αυτή την τρομερή κατάσταση, είναι και εξαιρετικά δύσκολο να τη διαχειριστεί κανείς. Εμπιστεύομαι ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορέσει να λύσει τα πάντα το συντομότερο δυνατό».