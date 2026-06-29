Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Ο Ολύμπιος πίστευε ότι η μητέρα του είχε χάσει το μυαλό της», λέει η σύντροφος του 26χρονου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί πολλά ερωτήματα, την ώρα που ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, επιμένει πως δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα.

Παρότι ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν μέσα στο σπίτι που έγινε το έγκλημα στο Αίγιο, τη στιγμή της δολοφονίας, ο ίδιος υποστηρίζει ότι κοιμόταν στο σαλόνι και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί γενετικό του υλικό ούτε στο μαχαίρι ούτε στο φλόμπερ που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα.

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση της συντρόφου του 26χρονου Ολύμπιου, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα από το εξωτερικό και μίλησε για πρώτη φορά για όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο σύντροφός της τις τελευταίες ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Ολύμπιος αποφάσισε να επιστρέψει από τη Γερμανία επειδή ανησυχούσε έντονα για τη μητέρα του, καθώς πίστευε ότι η συμπεριφορά της είχε αλλάξει αισθητά μετά από μια επέμβαση.

«Ο Ολύμπιος είχε πάει στην Ελλάδα τον Απρίλιο να πάρει το πτυχίο του από τη Θεσσαλονίκη όπου φοιτούσε. Μου είχε αναφέρει ότι τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο η μητέρα του και του φώναζε. Τον ηρέμησα. Είπε ότι δεν ξέρει τι να κάνει γιατί από την εγχείρηση και μετά η μητέρα του είναι διαφορετική. Δύο εβδομάδες πριν έρθει για τελευταία φορά στην Ελλάδα τον ρώτησα πώς είναι η μητέρα του και είπε ότι δεν της έχει μιλήσει ακόμα γιατί είναι στεναχωρημένος από τον τρόπο που μίλησε την τελευταία φορά».

Η νεαρή αποκάλυψε ακόμη ότι αναζητούσαν βοήθεια από ειδικούς, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο Ολύμπιος θεωρούσαν πως η μητέρα του χρειαζόταν ψυχιατρική υποστήριξη. Αρχικά προσπάθησαν να βρουν ψυχολόγο, όμως τελικά κατέληξαν σε ψυχίατρο.

«Ψάχναμε να βρούμε έναν ψυχολόγο από το διαδίκτυο και ενημέρωσα τον Μάρκο ότι ψάχνουμε κάποιον ειδικό. Στην αρχή κλείσανε ραντεβού με έναν άντρα ψυχολόγο αλλά τελικά δεν πήγαν σε αυτόν. Μετά ο Ολύμπιος μου είπε ότι κάλεσε μία ψυχολόγο η οποία του είπε ότι πρέπει να επισκεφτεί ψυχίατρο. Τελικά βρήκε μία γυναίκα ψυχίατρο και νομίζω ότι πήγαν σε αυτήν».

Παράλληλα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 26χρονος είχε διαπιστώσει ότι η μητέρα του κατανάλωνε αλκοόλ κρυφά, ενώ του είχαν προκαλέσει ανησυχία και άλλα περιστατικά που είχαν συμβεί στο σπίτι.

«Την Πέμπτη στις 4 Ιουνίου μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά. Βρήκε ένα μπουκάλι σε ένα σημείο. Είπε επίσης ότι ο Μάρκος του είχε εξομολογηθεί ότι αυτό έχει ξανά συμβεί. Ο Μάρκος του είπε ότι την είχε πιάσει να πίνει και πρωί και ότι κάποια στιγμή την είχε βρει να κρατάει ένα μαχαίρι».

Παρά τα όσα έχουν κατατεθεί, οι αστυνομικές Αρχές εξακολουθούν να θεωρούν βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό. Το σενάριο που προβάλλει ο ίδιος, σύμφωνα με το οποίο η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, δεν επιβεβαιώνεται από τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα, καθώς τα τραύματα και τα σημάδια πάλης στο σώμα της γυναίκας οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Η σύντροφος του Ολύμπιου περιέγραψε ακόμη τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, λέγοντας πως ήταν εξαντλημένος, καθώς η μητέρα του τον ξυπνούσε συχνά μέσα στη νύχτα. Όπως της είχε πει, σχεδίαζαν να ενημερώσουν σχετικά τη γιατρό που θα την εξέταζε.

«Ο Ολύμπιος πήγε στην Ελλάδα στις 2 Ιουνίου. Όταν έφτασε μου έστειλε ένα βίντεο με τη μαμά του και τον μπαμπά του και μου είπε ότι η μητέρα του ήταν χαρούμενη. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Μία μέρα πριν το φονικό ήταν στην παραλία και φαινόταν πολύ κουρασμένος. Μου είπε ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί πήγαινε στο δωμάτιο του. Μου είπε ότι όλα αυτά θα τα ανέφερε στο γιατρό με τον οποίο είχαν ραντεβού. Ήταν πολύ ανήσυχος. Ήθελε να γυρίσει στο Βερολίνο γιατί ήταν αγχωμένος με τα χρήματα, τη δουλειά του και την μητέρα του. Εκείνο το βράδυ μιλούσαμε με μηνύματα μέχρι 3:11. Το τελευταίο μήνυμα μου ήταν 3:22 αλλά δεν το διάβασε. Πριν από αυτό στις 3:09 μου είχε στείλει ένα βίντεο που είχε ξαπλώσει».

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα του σπιτιού, από την οποία ελπίζουν να αντλήσουν πληροφορίες για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Παράλληλα, στα χέρια των Αρχών βρίσκονται συμπληρωματικές καταθέσεις, τόσο από τον αυτόπτη μάρτυρα που μπήκε πρώτος στο σπίτι όσο και από στενά πρόσωπα του 26χρονου.

Η σύντροφός του ανέφερε ακόμη ότι ο Ολύμπιος πίστευε πως η μητέρα του βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση, τόσο λόγω των οικονομικών προβλημάτων όσο και εξαιτίας χρεών που είχαν περάσει στον ίδιο.

«Μου είχε αναφέρει πως είχε καταλάβει ότι η μητέρα του πριν το πρόβλημα με την καρδιά έπινε λίγο παραπάνω αλλά στην αρχή δεν είχε δώσει μεγάλη σημασία. Την δικαιολογούσε γιατί ήταν κάπως πιεσμένη και με τα οικονομικά αλλά και επειδή έπληττε με τη ζωή στο Λόγγο. Ήταν και μία φάση που είχαν προκύψει κάποια χρέη από τον παππού του, από την μεριά του πατέρα του και επειδή ο Ολύμπιος είχε υπογράψει κάτι χαρτιά όπως μου είχε πει, τα χρέη πέρασαν σε εκείνον. Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες τη μητέρα του».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η περιγραφή ενός τηλεφωνήματος που είχε δεχθεί ο Ολύμπιος από τη μητέρα του λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Στις 27 ή 28 Μαΐου ο Ολύμπιος έλαβε ένα τηλέφωνο από τη μητέρα του πολύ νωρίς το πρωί γύρω στις 6:00. Είδα ότι ήταν η μητέρα του και τον ξύπνησα μήπως ήταν κάτι σημαντικό. Αυτός απάντησε και του μίλησε η μαμά του η οποία δεν φώναζε, ακουγόταν όμως στεναχωρημένη. Ο Ολύμπιος με κοίταξε μπερδεμένος και σοκαρισμένος. Τον ρώτησα γιατί ανησύχησα και αυτός με κοίταξε και μου είπε “νομίζω ότι μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της”. Η μαμά του συνέχισε να του μιλάει στο τηλέφωνο και ο Ολύμπιος την ρώταγε “μαμά που είναι Μάρκος θέλω να του μιλήσω”. Όσο περίμενε τον Μάρκο να πάρει το τηλέφωνο μου είπε ότι η μητέρα του του είπε τα εξής: “συγνώμη γιε μου σου είπα ψέματα. Εμείς οφείλουμε περισσότερα χρήματα απ’ όσα νομίζεις’’. Δεν είμαι σίγουρη για το ποσό που είπε. Του είπε “συγνώμη τα χρήματα που οφείλουμε δεν είναι 20.000 άλλα 50.000 €”.

»Την επόμενη μέρα του το επανέλαβε με άλλο ποσό χρημάτων. Συνέχισε να λέει “συγνώμη είναι δικό μου το λάθος είναι όλα επάνω σου είσαι έτοιμος να πας φυλακή;”. Είπε και κάτι άλλο η μαμά του “αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο” αλλά δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν. Είπε επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι ερχόντουσαν για τον Ολύμπιο κι εκείνη στεναχωριόταν γιατί έρχονται να βρουν τον Ολύμπιο χωρίς να διευκρινίζει το ποιος και που. Ο Ολύμπιος ήταν σοκαρισμένος. Όταν μίλησε με το Μάρκο τον ρωτούσε συνέχεια “τι συμβαίνει στη μαμά μου γιατί λέει αυτά τα πράγματα;”. Άκουσα τη φωνή του Μάρκο αγχωμένη και λυπημένη και του έλεγε συνέχεια «ναι Ολύμπιε δεν ξέρω τι συμβαίνει».

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το σπίτι του διπλού φονικού

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες. Τα νέα στοιχεία και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δείξουν αν θα επιβεβαιωθεί το βασικό σενάριο των Αρχών ή αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε μια απρόσμενη ανατροπή.