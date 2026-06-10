Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Είμαι αθώος, τους αγαπώ» λέει ο 65χρονος – Τα στοιχεία και οι αντιφάσεις που τον προδίδουν

Στην αθωότητά του επιμένει ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για την διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, στο Αίγιο στην Αχαΐα.

Για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος με καταγωγή από την Ιταλία, που φέρεται να σκότωσε τη 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι του στον Λογγό Αιγίου. Η διπλή δολοφονία μητέρας και γιου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ωστόσο ο σύντροφος της 54χρονης αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος στόχος του δράστη φέρεται να ήταν ο 26χρονος γιος της 54χρονης, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής στον δεξιό κρόταφο με όπλο τύπου Φλομπέρ και στη συνέχεια εντοπίστηκαν τουλάχιστον 7 τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα. Επίσης, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η 54χρονη γυναίκα έφερε 27 χτυπήματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος της δέχθηκε 7 μαχαιριές.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα του να άκουσε τον πυροβολισμό και να έσπευσε στο δωμάτιο για να βοηθήσει τον γιο της. Η 54χρονη βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο του υπνοδωματίου, φέροντας περισσότερα από 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 65χρονος, ενώ βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε τρεις φορές «Είμαι αθώος». Μάλιστα δήλωσε: «Αγαπάω πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου».

Οι αντιφάσεις

Από τα ευρήματα της αστυνομίας ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ρούχο του υπόπτου που εντοπίστηκε και φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Σε αυτό βρέθηκε λεκές που εξετάζεται εργαστηριακά, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχει ίχνη αίματος.

Παράλληλα, κατά την εξέταση του διαπιστώθηκαν αμυχές στα χέρια του 65χρονου. Ο άνδρας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της, όμως στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε πως κοιμόταν βαθιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν οι σοροί των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, γεγονός που εξετάζεται ιδιαίτερα από την ΕΛΑΣ.

Ακόμη εξετάζεται το γεγονός ο άνδρας να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της Τρίτης (09.06.2026) η 54χρονη μητέρας και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια, σε μια λίμνη αίματος. Οι δύο σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Η γυναίκα είχε δεχτεί πολλές μαχαιριές, ενώ οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι είχε προηγηθεί πάλη, κάτι που φαίνεται να βεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο δωμάτιο και από ένα σπασμένο έπιπλο.

Είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί μέχρι στιγμής το κίνητρο, επειδή ακριβώς ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή ανθρωποκτονία. Ο νεαρός είχε και αυτός μαχαιριές αλλά και τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, είχε δολοφονηθεί πρώτος, ενώ κοιμόταν.

Για το περιστατικό κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου ατόμου, ούτε έλειπαν χρήματα και τιμαλφή. Οι αρχές αμέσως εντόπισαν τον σύντροφο της 54χρονης, ο οποίος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βράδυ της διπλής δολοφονίας κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα, ούτε πυροβολισμό και βρήκε τα πτώματα της γυναίκας του και του 26χρονου γιου της, γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης. Τότε ειδοποίησε έναν φίλο του που πήγε στο σπίτι και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προσήγαγαν τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης καθώς φέρεται πως θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος ειδοποίησε του γείτονές του πως βρήκε νεκρά τα δύο θύματα, ενώ υποστήριξε στις αρχές πως κοιμόταν, δεν άκουσε τίποτα και πως δεν εμπλέκεται στο έγκλημα.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι φρεσκοπλυμένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο του 65χρονου και μία πετσέτα με κηλίδες, πιθανότατα από αίμα. Στην ερώτηση των αστυνομικών γιατί δεν έβαλε τα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο, δεν έδωσε καμία πειστική απάντηση, αναφέροντας μόνο ότι λερώθηκε. Γι’ αυτό έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε τα ρούχα.

Τα κίνητρα της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας ανέφεραν στις Αρχές ότι ενδέχεται να υπήρχαν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 26χρονος, που είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Βερολίνο, να επιθυμούσε να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, γεγονός που πιθανόν να προκάλεσε αντιδράσεις από τον 65χρονο σύντροφό της, με τον οποίο συγκατοικούσε τα τελευταία 15 χρόνια.

Επίσης οι Αρχές εστιάζουν και στο ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών για την δολοφονία. Καθως σύμφωνα με καταθέσεις ατόμων από το περιβάλλον των θυμάτων, ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να είχε έντονες διαφωνίες με την 54χρονη σύντροφό του σχετικά με οικονομικό ζήτημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε εκφράσει την ανησυχία της στον 26χρονο γιο της, ο οποίος ζούσε στη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν, ζητώντας του να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο νεαρός είχε φτάσει στη χώρα μόλις δύο ημέρες πριν από το έγκλημα.