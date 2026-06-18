Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δεν βρέθηκαν αίμα, DNA, αποτυπώματα ή ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο στο Αίγιο, αφού «δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα», του 65χρονου κατηγορούμενου αποφάνθηκε η εργαστηριακή εξέταση. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον Ιταλό που κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Όπως σημειώνεται σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ίδια εξέταση, αναφέρεται ότι «δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι». Ο 65χρονος Ιταλός, βασικός κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει πως είναι αθώος ενώ κατέθεσε μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του, επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τόπος του εγκλήματος και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν φέρεται να είχαν καθαριστεί πολύ καλά με οινόπνευμα. Επίσης, το ότι δεν βρέθηκε ίχνος πυρίτιδας δεν προκαλεί εντύπωση, αφού το φλόμπερ – το όπλο με το οποίο ο δράστης δολοφόνησε τον 26χρονο Ολύμπιο – δεν βγάζει πυρίτιδα την ώρα του πυροβολισμού.

Όπως εκτιμούν οι αρχές, μητέρα και γιος δεν θα μπορούσαν να έχουν αλληλοσκοτωθεί – σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί – με αποτέλεσμα να καταλήγουν στο ότι ο 65χρονος φέρεται να είχε πλυθεί και καθαριστεί καλά από τα αίματα αμέσως μετά το φονικό. Επομένως, φέρεται να είχε αρκετό χρόνο να επέμβει και να «πειράξει» τον χώρο του εγκλήματος, ώστε να καλύψει οποιοδήποτε ίχνος τον ενοχοποιούσε.

Παράλληλα, από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας, επιμένει στην αθωότητά του και, εκφράζει διαρκώς το έντονο ενδιαφέρον του για την πορεία των ερευνών.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος και πως δεν γνωρίζει ποιος είναι ο δολοφόνος επιμένοντας πως ο ίδιος κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν άκουσε τίποτα.

Η αδερφή της 54χρονης έχει κινηθεί νομικά

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε με μαχαίρι και βρέθηκε μαζί με τον 26χρονο γιο της μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους στον Λόγγο, η αδερφή της έχει ήδη κινηθεί νομικά, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Στο μεταξύ χθες (17.06.2026) ο μάρτυρας κλειδί φίλος του ζευγαριού που έφτασε πρώτος στο σημείο όπου συνέβη το διπλό φονικό μάνας – γιού, έδωσε συμπληρωματική κατάθεση στην δικαιοσύνη. Πρόκειται για τον φίλο του 65χρονου τον οποίο κάλεσε ο Ιταλός πριν την αστυνομία και ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σπίτι που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της Τρίτης (09.06.2026) η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια, σε μια λίμνη αίματος. Οι δύο σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Η γυναίκα είχε δεχτεί πολλές μαχαιριές, ενώ οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι είχε προηγηθεί πάλη, κάτι που φαίνεται να βεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο δωμάτιο και από ένα σπασμένο έπιπλο.

Είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί μέχρι στιγμής το κίνητρο, επειδή ακριβώς ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή ανθρωποκτονία. Ο νεαρός είχε και αυτός μαχαιριές αλλά και τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, είχε δολοφονηθεί πρώτος, ενώ κοιμόταν.

Για το περιστατικό κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου ατόμου, ούτε έλειπαν χρήματα και τιμαλφή. Οι αρχές αμέσως εντόπισαν τον σύντροφο της 54χρονης, ο οποίος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βράδυ της διπλής δολοφονίας κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα, ούτε πυροβολισμό και βρήκε τα πτώματα της γυναίκας του και του 26χρονου γιου της, γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης. Τότε ειδοποίησε έναν φίλο του που πήγε στο σπίτι και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προσήγαγαν τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης καθώς θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος ειδοποίησε του γείτονές του πως βρήκε νεκρά τα δύο θύματα, ενώ υποστήριξε στις αρχές πως κοιμόταν, δεν άκουσε τίποτα και πως δεν εμπλέκεται στο έγκλημα.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι φρεσκοπλυμένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο του 65χρονου και μία πετσέτα με κηλίδες, πιθανότατα από αίμα. Στην ερώτηση των αστυνομικών γιατί δεν έβαλε τα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο, δεν έδωσε καμία πειστική απάντηση, αναφέροντας μόνο ότι λερώθηκε. Γι’ αυτό έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε τα ρούχα.

Τα κίνητρα της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας ανέφεραν στις Αρχές ότι ενδέχεται να υπήρχαν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε εκφράσει την ανησυχία της στον 26χρονο γιο της, ο οποίος ζούσε στη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν, ζητώντας του να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο νεαρός είχε φτάσει στη χώρα μόλις δύο ημέρες πριν από το έγκλημα.