Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν ίχνη αίματος σε άλλο χώρο του σπιτιού – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 65χρονος προσπάθησε να τα καθαρίσει

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, με τον Ιταλό να επιμένει στην αθωότητά του και τις αρχές να απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του λόγω των νέων στοιχείων. Ο 65χρονος κατηγορείται για την δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο, ωστόσο ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση με το έγκλημα.

Ότι τα θύματα αλληλοσκοτώθηκαν, έχει ισχυριστεί ο 65χρονος ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, σε βάρος της 54χρονης και του 26χρονου, και έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος. Την ώρα που ο Ιταλός «ρίχνει» την δολοφονία στην σύντροφό του, επικαλούμενος ψυχολογικά προβλήματα, οι αρχές συνεχίζουν τις ενδελεχείς έρευνες στο σπίτι του φονικού στο Αίγιο, όπου βρέθηκαν νέα στοιχεία που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους αξιωματικούς της περιοχής, έχουνε χρησιμοποιήσει μία ειδική χρωστική ουσία και έχουν εντοπίσει ότι σε άλλους χώρους του συγκεκριμένου σπιτιού βρέθηκαν ίχνη αίματος, τα οποία προέρχονται από παπούτσια, από ρούχα του δράστη του εγκλήματος.

Φαίνεται λοιπόν ότι ο δράστης κινήθηκε σε άλλους χώρους του σπιτιού. Βρέθηκαν ίχνη αίματος τα οποία μάλιστα ο δράστης επιχείρησε να καθαρίσει, επιμελώς, στο χρονικό μεσοδιάστημα ανάμεσα στο έγκλημα και στην ειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας. Πλέον επιχειρείται αυτούς τους χώρους στους οποίους βρέθηκαν και αναδείχθηκαν οι κηλίδες αίματος, να γίνει και ταυτοποίηση DΝΑ, να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται από τα θύματα.

Τα νέα στοιχεία συνάδουν με τα όσα επισήμαναν οι αστυνομικές πηγές στο Patrapress.gr, ότι ο δράστης φέρεται να προσπάθησε να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος στο σπίτι του Λόγγου. Κατά την εργαστηριακή ανάλυση, εντοπίστηκαν αποτυπώματα της 54χρονης τόσο στο όπλο τύπου φλόμπερ, με το οποίο δολοφονήθηκε ο άτυχος γιος της γυναίκας, όσο και σε ένα λάπτοπ.

Πρόκειται, για ίχνη αίματος, γεγονός που σημαίνει πως η γυναίκα θα έπρεπε να έχει πιάσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα αφού είχε ήδη τραυματιστεί. Νωρίτερα, μάλιστα τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων που βγήκαν σήμερα (15.06.2026), επιβεβαίωσαν το σενάριο των αρχών για απόπειρα αλλοίωσης του τόπου της δολοφονίας με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών που βρέθηκε κάτω από τη σορό της γυναίκας, φαίνεται πως ήταν «σκουπισμένο» και δεν έφερε κανένα δαχτυλικό αποτύπωμα, ούτε καν της ίδιας.

«Το μαχαίρι μεταφέρθηκε από την κουζίνα στο υπνοδωμάτιο. Η κοινή λογική λέει πως θα έφερε τουλάχιστον το αποτύπωμα του ατόμου που το έπιασε για τελευταία φορά. Το γεγονός πως δεν βρέθηκε κανένα απολύτως εύρημα “λέει” πολλά για το πώς χειρίστηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος ο δράστης», ανέφεραν χαρακτηριστικά καλά πληροφορημένες πηγές στο Patrapress.gr.

Ο δράστης επιδίωξε να φανεί πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, την ώρα που σε απόσταση αναπνοής ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, υποστήριζε ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Μάλιστα, έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις για το χρονικό του φονικού, και τις δικές του κινήσεις αφού αρχικά μπέρδευε την ώρα κατά την οποία εντόπισε τις δύο σορούς.

Παράλληλα, ενώ είπε ότι δεν κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με την 54χρονη το βράδυ της δολοφονίας επειδή «η γυναίκα ροχάλιζε και τον ενοχλούσε», στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν άκουσε τίποτα από τη στιγμή της φονικής επίθεσης στα θύματα. Είπε επίσης, ότι ίσως κάποιος του έριξε κάτι για να κοιμηθεί βαριά και να μην ακούσει.

Ο 65χρονος παραμένει στην φυλακή αν και αρνείται την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία.