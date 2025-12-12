Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι κατηγορίες για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον επιχειρηματία και τον συνεργάτη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Το κατηγορητήριο, με το οποίο η ανακρίτρια προχώρησε σε τρία εντάλματα σύλληψης, με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και τον επιχειρηματία φίλο του να συλλαμβάνονται, φωτίζει ουσιαστικά τον ρόλο του καθενός στη διπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος, μοναδικός επιζών του εγκλήματος και κληρονόμος της περιουσίας του μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του και εργοδότη των δύο φυσικών αυτουργών, ζητά φορτικά και έπεισε τον 22χρονο να κάνει το έγκλημα.

Επικοινωνεί με πακιστανικό κινητό με τον 22χρονο Χ.Τ. για την έλευσή του όσο και την ακριβή άφιξή του στον χώρο του κάμπινγκ. Ερώτημα παραμένει αν φιλοξένησε τον δολοφόνο μετά το έγκλημα, ενώ είναι γνωστό ότι την επόμενη ημέρα πήγε τον 22χρονο Χ.Τ. στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

«Ο ανιψιός του μαζί με τον εργοδότη, φορτικά με συνεχείς προτροπές έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ. να μεταβεί στις 7 Σεπτέμβρη στη Φοινικούντα όπου και τέλεσε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου. Τη μέρα του διπλού φονικού μιλούσε όλη μέρα με τον 22χρονο Χ.Τ. με πακιστανικά κινητά προκειμένου ο 22χρονος να τον ενημερώνει πού βρίσκεται και αν φτάνει στο κάμπινγκ, ενώ την επόμενη μέρα πήγε τον 22χρονο με το αυτοκίνητό του από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα.

Ο ανιψιός, ενεργώντας από κοινού με τον επιχειρηματία και πρώην εργοδότη των 22χρονων, με τον οποίο συνδέονται με στενή φιλική σχέση, με φορτικότητα και συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ., ο οποίος βρισκόταν υπό την απόλυτη επιρροή του εργοδότη του, να κάνει το έγκλημα», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Οι κατηγορίες για τον εργοδότη

Για τον 32χρονο εργοδότη των δύο 22χρονων και επιστήθιο φίλο του ανιψιού, το κατηγορητήριο αναφέρει πως την προηγούμενη και την ημέρα του εγκλήματος δίνει οδηγίες στον 22χρονο Χ.Τ.

Μετά το φονικό κανονίζει με ανιψιό και τη σύντροφό του πώς θα φύγει ο 22χρονος αλλά και τι θα πουν στις Αρχές.

«Το βράδυ της παραμονής και καθόλη τη διάρκεια της μέρας του εγκλήματος επικοινωνούσε με τον 22χρονο Χ.Τ. τόσο απευθείας ο ίδιος όσο και μέσω του συνεργάτη του, του τρίτου κατηγορούμενου, με πακιστανικά κινητά, ενώ αμέσως μετά το διπλό φονικό έως και την επόμενη ημέρα συνομιλούσε αδιάκοπα με τον ανιψιό και τη σύντροφο του ανιψιού, προκειμένου να μεθοδεύσουν τόσο το περιεχόμενο της ένορκης κατάθεσης του ανιψιού στο Α.Τ. Πύλου όσο και την ασφαλή διαφυγή του 22χρονου».

Οι κατηγορίες για το τρίτο πρόσωπο

Στα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε η ανακρίτρια, με τα δύο να έχουν ήδη εκτελεστεί, υπάρχει και ένα τρίτο που αφορά συνεργάτη του 32χρονου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο συνεργάτης δίνει οδηγίες στον 22χρονο Χ.Τ. πώς θα πάει στη Φοινικούντα και ενημερώνει τον ηθικό αυτουργό – εργοδότη.

«Γνωρίζοντας τον ανθρωποκτόνο δόλο του 22χρονου Χ.Τ., του έδωσε σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή μετάβασή του από την Αθήνα στη Φοινικούντα, συνομιλώντας με αυτόν τόσο αμέσως πριν συναντηθεί με τον άλλο 22χροονο για να ξεκινήσουν από την Αθήνα, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ και να κάνουν το έγκλημα.

Οι συνομιλίες γίνονταν με πακιστανικό κινητό και στη συνέχεια ενημέρωσε στις 20:15 τον ηθικό αυτουργό και εργοδότη».