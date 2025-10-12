Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Η διαδρομή του εκτελεστή πριν το κάμπινγκ, η διαθήκη και το δεύτερο πρόσωπο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα την περασμένη Κυριακή, 05.10.2025, με τις αρχές να βρίσκονται πολύ κοντά πλέον στα ίχνη του δράστη, όμως να αναζητούν και τον πιθανό συνεργό του.

Μία εβδομάδα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ που συντάραξε τη Φοινικούντα και ο δράστης είναι ακόμη άφαντος με τις αρχές να ερευνούν κάθε ενδεχόμενο για να τον εντοπίσουν.

Οι αρχές που έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που ερευνούν έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς την Αττική που ακολουθώντας μία πιθανή διαδρομή μέσα από κάμερες προσανατολίζεται η έρευνα για την ταυτοποίησή του δράστη της δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Όπως όλα δείχνουν, τα κίνητρα είναι οικονομικά σύμφωνα με έρευνα και για αυτό οι αρχές συγκρίνουν δύο διαθήκες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής , ο κλοιός στενεύει σχετικά με τον δράστη, με τα νεότερα στοιχεία να αφορούν τον φερόμενο ως συνεργό του δράστη, με τις έρευνες να αποκαλύπτουν τη διαδρομή από Μεθώνη, Πύλο και προς το σημείο της Φοινικούντας που έγινε το έγκλημα, πριν τη δολοφονική επίθεση, όπου φαίνεται στη μηχανή του δράστη ότι επέβαιναν δύο άτομα, φορώντας κράνη.

Αυτό ίσως δείχνει ότι κάποιο πρόσωπο υποδέχτηκε τον δράστη από την Αθήνα, του έδωσε κάποιες οδηγίες και προσπαθούν να βρουν στοιχεία σχετικά με το πού ακριβώς συναντήθηκαν.

Στην πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας οι εξελίξεις άλλαξαν το σκηνικό του θανάτου, καθώς από μαρτυρίες αλλά και βίντεο οι αναλυτές ανθρωποκτονιών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κοντά στο κάμπινγκ υπήρχε άτομο το οποίο περίμενε τον νεαρό δολοφόνο και του έδωσε οδηγίες για το τι θα κάνει.