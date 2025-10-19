Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Απολογούνται σήμερα οι δύο 22χρονοι, τι αναμένεται να ισχυριστούν

Στην ανακρίτια Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (19.10.2025) οι 22χρονοι που κατηγορούνται για το διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 68χρονο επιχειρηματία και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Το Ανθρωποκτονιών αναλύει πυρετωδώς τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και ένα τεράστιο υλικό που έχει συγκεντρώσει από 300 κάμερες ασφαλείας σε Μεσσηνία και Αθήνα για να φωτίσει την υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Από τη μία πλευρά, ο φερόμενος συνεργός όπως αναφέρει το Star θα επιμείνει ότι όχι μόνο δεν πυροβόλησε, αλλά δε βρισκόταν καν παρών τη στιγμή του εγκλήματος – θέση την οποία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του.

Με τη σειρά του ο φερόμενος εκτελεστής αναμένεται να υποστηρίξει ότι ούτε εκείνος πυροβόλησε, αλλά πως ήταν απλώς ο οδηγός του σκούτερ, χωρίς να γνωρίζει τις ακριβείς προθέσεις ή ενέργειες του φίλου του.

Τα επιχειρήματά του φερόμενου εκτελεστή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: φέρεται να ισχυρίζεται ότι αν είχε σκοπό να σκοτώσει, δε θα έδινε το πραγματικό του όνομα και τη διεύθυνσή του σπιτιού του στο ξενοδοχείο όπου διέμειναν λίγο πριν τη δολοφονία, ούτε θα είχε μαζί του το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο, καταχωρημένο στο όνομά του.

Σύμφωνα με το Star, ο κατηγορούμενος μπορεί προανακριτικά να έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής και να μην έδωσε κατάθεση, ωστόσο, προφορικά φέρεται να είπε σε αστυνομικό ότι απλώς ακολούθησε τον φίλο του σε μια «δουλειά», για την οποία γνώριζε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Μάλιστα, εκείνος θα τον μετέφερε με το σκούτερ, ενώ ο φίλος του θα του έδινε αμοιβή 500, 1.000 ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πώς θα εξελισσόταν η υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.

Να σημειωθεί ότι ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και η σύντροφός του κατέθεσαν για έξι ώρες. Η ανακρίτρια εστιάζει σε ένα περίεργο τηλεφώνημα που έγινε μετά το έγκλημα, από το κινητό της γυναίκας προς τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού.

Ο εργοδότης έχει ήδη καταθέσει, ενώ έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το τεταμένο οικογενειακό κλίμα μεταξύ του θύματος και της ανιψιάς του, με την οποία είχε έντονη διαμάχη για μία ανακαίνιση στο κάμπινγκ. Ο 68χρονος μάλιστα πίστευε πως η ανιψιά και ο γιος της ενδέχεται να συνδέονται με προηγούμενη απόπειρα εναντίον του.