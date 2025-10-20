Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ακόμα τρία άτομα στο στόχαστρο της αστυνομίας – Απαντήσεις θα «δώσουν» τα κινητά τηλέφωνα

Πέντε άτομα συνολικά, εκτιμούν οι αρχές ότι εμπλέκονται στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση. Απόλυτα έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα επιπλέον τρία άτομα βρίσκεται και μια γυναίκα, η οποία φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο συνεργό να διαφύγει από το κάμπινγκ.

Και τα τρία πρόσωπα, φέρεται να γνώριζαν τον έναν από τους δύο συλληφθέντες, ενώ ερευνάται ποιος χορήγησε και φυσικά το που βρίσκεται το scooter που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, αλλά και το «ματωμένο» περίστροφο.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης, οι αρχές περιμένουν τα νέα στοιχεία από τις άρσεις των κινητών τηλεφώνων μέσω της επεξεργασίας που θα κάνουν με ένα ειδικό λογισμικό, σε μια διαδικασία που κρατάει περίπου ένα 24ωρο.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί το λευκό αυτοκίνητο με οδηγό μια γυναίκα που φέρεται να κινείται στο σημείο της δολοφονίας και πιθανότατα βοήθησε τον 22χρονο να διαφύγει.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι την Παρασκευή κλήθηκε από την ανακρίτρια Καλαμάτας ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και η σύντροφός του, ενώ το Σάββατο κατέθεσε και ο πρώην εργοδότης του 22χρονου στο κατάστημα που εργαζόταν στο Κολωνάκι.

Σε ό,τι αφορά στις απολογίες των κατηγορούμενων, ο ένας τα έριχνε στον άλλο σε μια προσπάθεια να πετάξουν από πάνω τους το μπαλάκι των ευθυνών για το διπλό φονικό της Φοινικούντας.

