Διονύσης Σαββόπουλος: «Tον Μάνο Λοΐζο τον είχα σαν μεγάλο μου αδελφό»

Στη σύνδεση και την προσωπική σχέση που είχε με τον Μάνο Λοϊζο αναφέρθηκε ο Διονύσης Σαββόπουλος, όπως είδαμε τη νύχτα της Τετάρτης, στο πρώτο από τα έξι επεισόδια του ντοκιμαντέρ “Long Play” που επιμελήθηκε ο Παύλος Τσίμας για το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

“Με τον Μάνο Λοΐζο ταίριαξα περισσότερο. Τον είχα λίγο σαν τον μεγάλο μου αδελφό τον Μάνο. Με φρόντισαν πολύ τότε και ο Μάνος και η σύντροφος του, η αξέχαστη Μάρω. Με τον Μάνο βρεθήκαμε να κάνουμε μουσικό πρόγραμμα στο κλαμπ Στοά του Γιώργου Κούνδουρου στην οδό Ξάνθου στο Κολωνάκι” επισήμανε αρχικά ο αείμνηστος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος.

“Παίζαμε η Μαρία Φαραντούρη, ο Μάνος και εγώ. Ήμασταν καταπληκτικό πρόγραμμα. Μόλις μαθεύτηκε ότι παίζουμε στο Κολωνάκι πλάκωσαν όλοι οι δικοί μας. Έπιαναν όλο το μαγαζί αλλά δεν έκαναν κατανάλωση, δηλαδή εμείς θριαμβεύαμε αλλά το μαγαζί βούλιαζε. Στοχοποιήθηκε και το μαγαζί”.

“Πιάνουν τον Γιώργο Κούνδουρο οι αστυφύλακες, γιατί το μαγαζί δεν είχε έξοδο κινδύνου και θέλησαν να του πάρουν την άδεια εντός μιας εβδομάδος. Πιάνει ο Γιώργος λοιπόν, ο αθεόφοβος και γράφει στην πόρτα της εξόδου… “έξοδος κινδύνου”.

Έρχονται σε μια εβδομάδα οι αστυφύλακες, ζητούν την έξοδο κινδύνου και τους την έδειξε” συμπλήρωσε ο Διονύσης Σαββόπουλος σ’ αυτή την ιδιαίτερη του περιγραφή στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ.