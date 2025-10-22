Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν έπεσε θύμα λογοκρισίας της Χούντας για το θρυλικό «Ζεϊμπέκικο»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένας σπουδαίος τραγουδοποιός που έχει δημιουργήσει αξέχαστα κομμάτια που είναι χαραγμένα στις καρδιές και την κουλτούρα όλων των Ελλήνων. Ωστόσο την περίοδο της Χούντας είχε πέσει θύμα λογοκρισίας και ο λόγος ήταν οι στίχοι του θρυλικού «Ζεϊμπέκικου» που είχε ερμηνεύσει πρώτα ο ίδιος και ύστερα η Σωτηρία Μπέλλου.

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους δημοσίευσαν κάποια έγραφα από τη δεκαετία του 1970 και συγκεκριμένα από το 1972 όταν το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου απορρίφθηκε από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Μουσικών Τεμαχίων της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών που υπήρχε τότε.

Μάλιστα, τα μέλη της επιτροπής είχαν ζητήσει να αλλαχθεί ή να απαλειφθεί ο 6ος στίχος που ανέφερε «ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθε από τη Σμύρνη… όσοι αγαπούνε το βρώμικο ψωμί».

«Διονύσης Σαββόπουλος (1944 – 2025). Ο Διονύσης Σαββόπουλος εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή της χώρας τη δεκαετία του 1960 και, κυρίως, την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ο Σαββόπουλος, συνδυάζοντας με έναν δικό του τρόπο την ελληνική παραδοσιακή μουσική με το δυτικό ροκ, μίλησε για ζητήματα που απασχολούσαν την αναδυόμενη στον δημόσιο και πολιτικό βίο νεολαία. Την περίοδο της χούντας τα τραγούδια του Σαββόπουλου εκφράζουν τη νεανική κουλτούρα και την κουλτούρα της ελεύθερης έκφρασης και της αντίστασης απέναντι στη ζοφερή πραγματικότητα της δικτατορίας. Ο Σαββόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, έπρεπε να προσπελάσουν το ψαλίδι της λογοκρισίας.

Τα τεκμήρια της ανάρτησης αφορούν τη λογοκρισία του εμβληματικού τραγουδιού του Σαββόπουλου “Ζεϊμπέκικο” από την επιτροπή λογοκρισίας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών το αρχείο της οποίας βρίσκεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ», ανέφερε στο Facebook η επίσημη σελίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Σημείωνεται ότι το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 πρόκειται να γίνει η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21.10.2025).

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους τραγουδοποιού της Ελλάδας και έχει αγαπηθεί όσο λίγοι από τον κόσμο. Ο θάνατός του βύθισε στη θλίψη όλη την Ελλάδα και πολλοί εκπρόσωποι του τραγουδιού θέλησαν να του πουν δημοσίως το «στερνό αντίο». Ανάμεσά τους ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Αντώνης Ρέμος, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Ελένη Φουρέιρα, η Κλαυδία, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Πέγκυ Ζήνα και πολλοί άλλοι.

