Διονύσης Σαββόπουλος: Το «τελευταίο χειροκρότημα» στον σπουδαίο τραγουδοποιό – Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον αγαπημένο «Νιόνιο»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε η Ελλάδα τον μεγάλο μουσουργό του ελληνικού πενταγράμμου, Διονύση Σαββόπουλο, με πλήθος κόσμου να τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25.10.2025, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, έκανε το τελευταίο του ταξίδι έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους φίλους, την οικογένειά του αλλά και τον κόσμο του, τον κόσμο που τον στήριζε και τον αγαπούσε όλα αυτά τα χρόνια της μακροχρόνιας και σπουδαίας πορείας του, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην Ελλάδα.

Η σορός του βρισκόταν από τις 8:30 έως τις 11:30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου, πολιτικοί, καλλιτέχνες, συγγενείς και φίλοι, απεύθυναν το τελευταίο «αντίο» στον ανεπανάληπτο δημιουργό που σφράγισε την ελληνική μουσική.

Οι συγκινητικοί επικήδειοι

Κατά τη 1:00 το μεσημέρι ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου, ενώ μετά το πέρας της ακολούθησαν οι επικήδειοι, που εκφώνησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο Σταμάτης Φασουλής, η γιατρός Αναστασία Κοτανίδου, ο εικαστικός Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο γιος του εκλιπόντα Κορνήλιος Σαββόπουλος και ο εγγονός του.

«Χρονογράφο του νεοελληνικού ταξιδιού επί μισό αιώνα» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Διονύση Σαββόπουλο, κατά την εκφώνηση του επικήδειου του, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων «το μήνυμα της ενότητας και της κοινότητας των Ελλήνων που διέτρεχε το έργο και τη δράση του» και αποχαιρετώντας τον Διονύση Σαββόπουλο με ένα «μεγάλο ευχαριστώ στο όνομα τόσων γενεών» που σφράγισε η διαδρομή του.

Δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκαν και άλλα μέλη της κυβέρνησης όπως Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκη Κεραμέως κα.

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε στην κοινή τους καταγωγή από την πόλη της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «έγινες, ήσουν και παρέμεινες μέχρι το τέλος αληθινός, όπως υποσχέθηκες όταν άφηνες πίσω σου τη Θεσσαλονίκη».

«Δυστυχώς για εμένα σε γνώρισα πολύ αργά και σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Όσοι όμως σε γνωρίσαμε νιώθουμε τυχεροί που περπατήσαμε μαζί σου έστω για λίγο στο δρόμο της ζωής», δήλωσε η πνευμονολόγος Αναστασία Κοτανίδου, ενώ ακολούθησε ο Σταμάτης Φασουλής που τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος «αφήνει ένα ελληνικό τραγούδι όχι πλούσιο αλλά πάμπλουτο… Ήθελε τη ζωή να τη μεταφέρει στο τραγούδι κι αυτό έκανε… Καλή αντάμωση στο περιβόλι του ουρανού σου», είπε ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης με συγκίνηση.

«Έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη να σου μεταφέρω τη βαριά οδύνη της πόλης, αλλά και τον σεβασμό και την περηφάνια της που αξιώθηκε εκείνη τη βραδιά του Δεκέμβρη του ‘44 να γεννήσει ένα τόσο λαμπρό τέκνο», ξεκίνησε τον δικό του επικήδειο ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης. «Σε αποχαιρετούμε σήμερα σαν έναν άνθρωπο σημαντικό για τον πολιτισμό, σημαντικό για τη σκέψη, το αίσθημα και την αισθητική μας, δηλαδή για ολόκληρη τη ζωή μας», είπε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, προσθέτοντας ότι «χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς».

«Σε ένα από αυτά που γράφτηκαν διάβασα “ο Σαββόπουλος είναι ο ρυθμός μέσα μας”. Από εκεί πιάστηκα, γιατί αυτόν τον ρυθμό, αλλά της καρδιάς μου θα ακολουθήσω για να με οδηγήσει τώρα να σε αποχαιρετήσω», σημείωσε με συγκίνηση η Δήμητρα Γαλάνη στον δικό της επικήδειο, απευθύνοντας στον σπουδαίο δημιουργό «ένα μεγάλο ευχαριστώ».

«Διονύση μου, τα λόγια από τα τραγούδια σου μπλέκονται ανάμεσα στα σκίτσα μου μέσα σε καπνούς και πυροτεχνήματα. Ψάχνω δικά μου λόγια και σιγομουρμουρίζω τραγούδια σου. Μέρα που είναι σήμερα, ημέρα αποφράς αλλά και ημέρα αγάπης, αγάπης όλων μας για σένα, αγάπη απέραντη, σήμερα θέλω να σου πω λόγια τεράστια, σαν τον Λευκό Πύργο, σαν τον Πύργο του Άιφελ, σαν τον Όλυμπο», είπε ο εικαστικός Αλέξης Κυριτσόπουλος.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία μίλησε και ο γιος του Κορνήλιος Σαββόπουλος: «Πολλά από τα τραγούδια σου είχαν δυο τραγούδια. Το ένα έτρεχε μπροστά το κυρίως θέμα και το άλλο ακολουθούσε από πίσω στο background … Μου πήρε 57 χρόνια να καταλάβω γιατί το έκανε αυτό. Είχε δυο ζωές, η μια ήταν πιο άυλη και πνευματική και η άλλη πιο γήινη, πιο σταθερή, πιο υλική», είπε, ενώ συγκινητικός ήταν και ο εγγονός του Σαββόπουλου. «Από πάντα θυμάμαι να μου μεταδίδεις την αγάπη σου με ειλικρίνεια, είναι σαν μέσα σου να είχες βρει την αληθινή αγάπη στην πιο απλή μορφή της, σαν να είχες νιώσει και καταλάβει τον πυρήνα της και τον πραγματικό λόγο που οι άνθρωποι αγαπάμε», σημείωσε.

Το ανατριχιαστικό στιγμιότυπο με τον κόσμο να χειροκροτεί και να σιγοτραγουδάει

Καθόλη τη διάρκεια το κλίμα ήταν βαρύ, όμως η στιγμή που ανατρίχιασε τους πάντες ήταν όταν μετά το πέρας των επικήδειων και η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, έπαιξε τραγούδια του όπως το «Τι έπαιξα στο Λαύριο», «Ας αρχίσουν οι χοροί» και η «Συννεφούλα», με το συγκεντρωμένο πλήθος να χειροκροτεί για τελευταία φορά τον Διονύση Σαββόπουλο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/savvopoulos564.mp4

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη πομπή μέχρι το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών που πραγματοποιήθηκε η ταφή του μεγάλου μουσικού με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων να παίζει τα τραγούδια του, αλλά και τον κόσμο να χειροκροτεί και να σιγοτραγουδάει το έργο που αποτελεί μεγάλη παρακαταθήκη στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.

Η νεκρώσιμη πομπή έφθασε λίγο μετά τις 15:15 στο Α’ Νεκροταφείο, συνοδευόμενη με τα τραγούδια του αγαπημένου Νιόνιου.

«Συννεφούλα» «Ας κρατήσουν οι χοροί» «Μη μιλάς άλλο αγάπη» μερικά από τα τραγούδια που ακούγονταν στον αέρα σε όλη τη διάρκεια της ταφής.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/savvopoulos-tragoudi.mp4

Δείτε ό,τι έγινε στην κηδεία του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου όπως μετέδωσε live το newsit.gr.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/savvopoulos-xoros.mp4

Μάλιστα, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους, χόρεψαν στη μνήμη του τεράστιου τραγουδοποιού. Ανάμεσά τους ο ηθοποιός Αλέξανδρος Παπαδημητρίου και η τραγουδίστρια Μελίνα Τανάγρη.

Η απουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη -με το κόμμα να εκπροσωπείται από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη Γραμματέα ΚΟΕΣ- και του γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα ήταν ηχηρή.

Από τα υπόλοιπα κόμματα, μόνο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλησε να αποχαιρετήσει από κοντά τον μεγάλο τραγουδοποιό.

Από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μόνο ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας αλλά και η Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπαν το ύστατο χαίρε στον αγαπημένο Νιόνιο μας.