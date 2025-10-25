Διονύσης Σαββόπουλος: Τα άδεια καθίσματα με τα καρτελάκια της αντιπολίτευσης στην κηδεία του τραγουδοποιού

Πλήθος κόσμου πολιτικού και καλλιτεχνικού βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25.10.2025 στην Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο.

Παρά το ότι πολλοί πολιτικοί έδωσαν το παρών στην Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που εκφώνησε και επικήδειο λόγο και μέλη της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Λίνα Μενδώνη και η Νίκη Κεραμέως, αρνητικές εντυπώσεις προκάλεσε η απουσία σχεδόν όλων των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Από το ΠΑΣΟΚ παρέστησαν οι Κώστας Τσουκαλάς, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κωνσταντίνος Λαλιώτης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ήταν επίσης ο Στέφανος Τζουμάκας, η Μαρία Δαμανάκη, ο Μίμης Ανδρουλάκης και άλλοι.

Μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει την πρώτη σειρά των καθισμάτων μέσα στην Μητρόπολη Αθηνών να είναι άδεια, κάτι που προκάλεσε και αρνητικά σχόλια για την στάση απέναντι στον σπουδαίο μουσικό Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 21.10.2025, σε ηλικία 81 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του αλλά και στους συνεργάτες και φίλους του που βρέθηκαν στο τελευταίο του ταξίδιθ για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η αριστερα στην κηδεία του κυρίου Σαββόπουλου…

Αυτοί είστε… pic.twitter.com/MIPcHkCJLX — Geo V (@gverikks) October 25, 2025

Στις ηχηρές απουσίες, ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τον οποίο εκπροσώπησε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης Γραμματέας ΚΟΕΣ, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης και ο Δημήτρης Νατσιός από το κόμμα Νίκη.