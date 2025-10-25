Διονύσης Σαββόπουλος: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του για το λαϊκό προσκύνημα

Το τελευταίο «αντίο» θα ειπωθεί σήμερα (25.10.2025) στον Διονύση Σαββόπουλο. Η σορός του έφτασε γύρω στις 07:30 το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους θαμαστές του που τον λάτρεψαν, να τον αποχαιρετήσουν. Το λαϊκό προσκύνημα θα ολοκληρωθεί στις 12:00 το μεσημέρι.

Γύρω στη 1:00 το μεσημέρι, η σορός του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Αναμένεται να παραβρεθούν πλήθος καλλιτεχνών, πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Πριν ξεκινήσει η τελετή, η οικογένειά του, τα δύο παιδιά του, τα εγγόνια του και η αγαπημένη του Άσπα, θα πουν το δικό τους αντίo, κεκλεισμένων των θυρών, αποχαιρετώντας τον Νιόνιο τους, τον ποιητή του ελληνικού πενταγράμμου που έφυγε σε ηλικία 85 χρόνων.

Η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη ενώ η τελευταία επιθυμία της οικογένειάς του είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε αλλά και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκης, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του λαϊκού προσκυνήματος αλλά της κηδείας, στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναλυτικά:

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου (25/10) έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.