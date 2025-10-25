Ελλάδα

Διονύσης Σαββόπουλος: Οι πολιτικοί και οι καλλιτέχνες που έδωσαν το «παρών» στο «ύστατο χαίρε»

Συγγενείς και φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25.10.2025 στην Μητρόπολη Αθηνών, για να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο για τελευταία φορά.

Η σορός του σπουδαίου μουσικού, είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκλήσσι δίπλα από τη Μητρόπολη Αθηνών από τις 08:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου, για να μπορέσει ο κόσμος να πει το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο.

Εκτός από τους δικούς του ανθρώπους και τους φίλους του, καλλιτέχνες και πολιτικοί, έδωσαν το παρών στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου για να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδοποιό με την τεράστια παρακαταθήκη στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Μεταξύ των πολιτικών που παρεβρέθηκαν ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που εκφώνησε και επικήδειο λόγο και μέλη της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Λίνα Μενδώνη και η Νίκη Κεραμέως.

Ηχηρές ήταν και οι απουσίες κυρίως από τον πολιτικό κόσμο, από αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δεν παραβρέθηκε στο τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό και συνθέτη, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα ΚΟΕΣ. Ομοίως και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ούτε κανείς άλλος από τα κόμματα της Αριστεράς πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

