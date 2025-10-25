Διονύσης Σαββόπουλος: Μελίνα Τανάγρη και Αλέξανδρος Παπαδημητρίου χόρεψαν το «Ας κρατήσουν οι χοροί» στην κηδεία

Στη Μητρόπολη Αθηνών πραγματοποιήθηκε η κηδεία του θρυλικού Διονύση Σαββόπουλου, με πλήθος ατόμων από τον καλλιτεχνικό χώρο να δίνει το παρών, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο τραγουδοποιό, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 81 ετών.

Η σορός του Διονύση Σαββόπουλου έφτασε από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (25.10.2025) στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου παρέμεινε έως τις 11:30, δίνοντας τη δυνατότητα σε πλήθος κόσμου να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια η σορός του σπουδαίου συνθέτη έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με την φιλαρμονική Αθηνών να συνοδεύει την εξόδιο ακολουθία με το αείμνηστο «Ας κρατήσουν οι χοροί».

Μάλιστα, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους, χόρεψαν στη μνήμη του τεράστιου τραγουδοποιού.

Ανάμεσά τους ο ηθοποιός Αλέξανδρος Παπαδημητρίου και η τραγουδίστρια Μελίνα Τανάγρη.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/savvopoulos-xoros.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/savvopoulos-tragoudi.mp4

Παρόντες ήταν δεκάδες πολίτες που θέλησαν να «αποχαιρετήσουν» τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, που έγραψε ιστορία με τις δημιουργίες του και χάραξε γενιές και γενιές με το ταλέντο του.

Πολλά μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού αλλά και του πολιτικού κόσμου είπαν το «ύστατο χαίρε» στον Διονύση Σαββόπουλο. Μάλιστα, τον επικήδειο, εκφώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

