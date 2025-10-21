Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση, πέντε μήνες πριν τον θάνατό του

Ο μεγάλος μας τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου μετά από δύσκολη περίοδο με την υγεία του.

Τις τελευταίες ημέρες ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος είχε μεταφερθεί στην καρδιολογική κλινική του «Υγεία», ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια

Διαρκώς δίπλα του η οικογένειά του για την οποία είχε μιλήσει ανοιχτά μέσα από τις συνεντεύξεις του και την αυτοβιογραφία του.

Μόλις πέντε μήνες πριν τον θάνατό του, τον περασμένο Μάιο, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε βρεθεί στο Μουσείο Μπενάκη για την προβολή ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη “Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος”. Στο πλευρό του η σύζυγό του, Άσπα Σαββοπούλου.

«Ήρθα πολύ κοντά με την Άσπα. Την ήθελα. Παντρευτήκαμε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου – την μέρα του ΟΧΙ εμείς είπαμε το ΝΑΙ. Όλοι πηγαίνανε και παντρεύονταν τότε. Ήταν δύσκολοι καιροί, ήθελες να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου.

Γι’ αυτό μετά, στη μεταπολίτευση, πέφτανε βροχή τα διαζύγια», είχε αναφέρει στην αυτοβιογραφία του ο Διονύσης Σαββόπουλος.