Διδυμότειχο: Παρίστανε τον γιατρό και απέσπασε από συγγενή ασθενούς 12.000 ευρώ

Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας σε χωριό κοντά στο Διδυμότειχο όταν άγνωστος δράστης μπόρεσε να του αποσπάσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενικού του προσώπου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στο Διδυμότειχο. Ο δράστης παριστάνοντας τον γιατρό επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον άνδρα και κατάφερε να του αποσπάσει το ποσό των 12.000 ευρώ.

Ο άνδρας που έπεσε θύμα απάτης παρέδωσε τα χρήματα δυο ώρες αργότερα σε συνεργό του δράστη, μέσα σε πλαστικές σακούλες, στην πλατεία του χωριού.

Ο συνεργός επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε με την αστυνομία να αναζητά τους δράστες.