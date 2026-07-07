Διακοπές ρεύματος σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη

Χωρίς ρεύμα έμειναν οι περιοχές του Ζωγράφου, του Βύρωνα, του Αιγάλεω, της Ανθούπολης και της Αγίας Βαρβάρας το βράδυ της Τρίτης (07.07.2026).

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της Αθήνας, αφού νωρίτερα μπλακ άουτ επί 2-3 ώρες και στο Μαρούσι.

Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη, παραμένουν από τις 23:00 περίπου, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ρεύμα θα επανέλθει γύρω στα μεσάνυχτα.