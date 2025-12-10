Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Το 85% θεωρεί πως υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών σε φαινόμενα διαφθοράς

Η διαφθορά και το πως αντιμετωπίζεται από την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες αναδεικνύεται στην δημοσκόπηση της Palmos Analysis για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Μάλιστα το 96% των πολιτών θεωρεί πως υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο και μέτριο βαθμό σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Palmos Analysis.

Η δημοσκόπηση της Palmos Analysis για την διαφθορά παρουσιάστηκε στο 5ο Φόρουμ Ακεραιότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της Διαφθοράς.

Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα το 56% λέει πολύ μεγάλο, το 27% αρκετά μεγάλο, το 13% μέτριο, το 2% αρκετά μικρό και το 1% καθόλου.

Στις ηλικίες 18-24 ετών το 36% θεωρεί πως είναι πολύ μεγάλο, ένα ακόμη 36% αρκετά μεγάλο, 20% μέτριο, καθόλου λέει το 2% και αρκετά μικρό το 1%.

Για ποιους λόγους θεωρείτε πως υπάρχει διαφθορά το 39% λέει για οικονομικούς λόγους/πλουτισμό, το 38% απουσία πολιτικής βούλησης,το 36% καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, το 27% αναποτελεσματικότητα ελεγκτικών μηχανισμών, το 26% νοοτροπία/κουλτούρα λαού, το 16% όχι αρκετά αυστηροί νόμοι και το 9% γραφειοκρατία.

Στις ηλικίες 18-24 ετών κυριαρχεί με 51% για οικονομικούς λόγους/πλουτισμό, 42% λέει καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, ένα 34% λέει νοοτροπία/κουλτούρα λαού και το 22% λέει απουσία πολιτικής βούλησης.

Στους τομείς του δημοσίου βίου που θεωρούν οι πολίτες πως υπάρχει διαφθορά τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα (σε παρένθεση οι απαντήσεις των ηλικιών 18-24 ετών)

Πολιτική 85% (83%)

Πολεοδομία/Δημόσια έργα 77% (59%)

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 73% (67%)

Δημόσια οικονομικά 70% (65%)

Δημόσια Διοίκηση/ Τοπική Αυτοδιοίκηση 67% (53%)

Δικαιοσύνη 63% (67%)

Μετανάστευση και άσυλο 63% (58%)

Προγράμματα ΕΣΠΑ/Ταμείο Ανάκαμψης 63% (49%)

Ενέργεια/Περιβάλλον/Καύσιμα 63% (47%)

Εφορία/Τελωνείο 62% (56%)

Υγεία 56% (53%)

Κοινωνική Πολιτική/Επιδόματα 56% (56%)

Αστυνομία 51% (57%)

Αθλητισμός 43% (32%)

Παιδεία/Πολιτισμός 33% (44%)

Ένοπλες Δυνάμεις 25% (39%)

Στην ερώτηση αν υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς το 52% λέει ναι, το 33% μάλλον ναι, το 7% μάλλον όχι και το 6% όχι.

Στις ηλικίες 18-24 ναι λέει το 42%, μάλλον ναι το 38%, μάλλον όχι το 14% και όχι το 4%.

Κατά την γνώμη σας γιατί υπάρχει ανοχή οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες (στην παρένθεση οι απαντήσεις των ηλικιών 18-24)

Γιατί προτάσσεται το ατομικό αντί του συλλογικού συμφέροντος 39% (38%)

Γιατί υπάρχει η πεποίθηση ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι 32% (22%)

Γιατί υπάρχει αδιαφορία 16% (21%)

Γιατί υπάρχει φόβος ή απειλές για αντίποινα 10% (18%)

Άλλο 2% (0%)

Δεν έχω γνώμη 1% (2%)

Στο ερώτημα τι θα συνέβαλε περισσότερο στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στην Ελλάδα οι απαντήσεις είναι οι εξής:

Πολιτική βούληση 45% (44%)

Αυστηροποίηση των νόμων 35% (26%)

Αποτελεσματικότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί 42% (42%)

Επιτάχυνση απονομή δικαιοσύνης 45% (42%)

Ψηφιοποίηση διαδικασιών 16% (17%)

Δεν έχω γνώμη 3% (7%)

Δεν απαντώ 2% (5%)

Στην ερώτηση για το πόσο ανεκτές είναι οι παρακάτω πράξεις καθόλου ανεκτή σε ποσοστό 73% είναι το «φακελάκι» σε γιατρό, σε 72% χρηματισμός για δίπλωμα οδήγησης, 71% χρηματισμός πολιτικού ή αξιωματούχου για ανάθεση δημοσίου έργου ή προώθηση ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου.

Στο ερώτημα αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας περιστατικό διαφθοράς τους τελευταίους 12 μήνες το 58% λέει όχι, το 38% λέει ναι και ένα 4% δεν απαντώ.

Αντίστροφες είναι οι απαντήσεις στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών καθώς το 57% λέει ναι, το 38% λέει όχι και ένα 6% δεν απαντώ.