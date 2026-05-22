Δημητρακόπουλος: Μειωμένες ζημίες για Τσιάρα, Μηταράκη, Παπακώστα από την έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου ενήργησε ορθά δίνοντας εντολή για τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με τον προσδιορισμό της φερόμενης ζημίας σε ευρωπαϊκούς πόρους που αφορούν ενισχύσεις προς κτηνοτρόφους και γεωργούς μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έκθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συντάχθηκε από την Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποία ο κ. Δημητρακόπουλος χαρακτηρίζει ως ικανή και έντιμη επιστήμονα. Όπως αναφέρει, στην περίπτωση του Κώστα Τσιάρα, η έκθεση μειώνει τη φερόμενη ζημία από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ.

Ωστόσο, ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι, παρά τη σημαντική αυτή μείωση, η έκθεση περιλαμβάνει ουσιώδη σφάλματα που αποδίδονται σε ελλιπή ενημέρωση της συντάκτριας.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι η πραγματική αρόσιμη και καλλιεργήσιμη έκταση του γεωργού από την Καρδίτσα ήταν 23,19 εκτάρια και όχι 26,4 εκτάρια, όπως υπολογίστηκε στην έκθεση.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η δήλωση 1,32 εκταρίων για την ενίσχυση «πρασινίσματος» εμφάνιζε πλεόνασμα 0,16 εκταρίων, το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – επαρκούσε για να καλύψει πλήρως τις επιχωματώσεις που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Ιανός», συνολικής έκτασης 0,011 εκταρίων.

Κατά τον κ. Δημητρακόπουλο, η ενίσχυση που χορηγήθηκε ήταν νόμιμη και η πραγματική φερόμενη ζημία ανέρχεται σε 2.971 ευρώ και όχι σε 3.145 ευρώ, όπως καταγράφεται στην έκθεση.

Σε ό,τι αφορά τον Νότη Μηταράκη, ο δικηγόρος αναφέρει ότι η έκθεση της κ. Τυχεροπούλου καταλήγει στο συμπέρασμα πως δεν προέκυψε ζημία εις βάρος της ευρωπαϊκής περιουσίας.

Για την Κατερίνα Παπακώστα, τέλος, της οποίας η αρχικά αποδιδόμενη ζημία ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ, η έκθεση εντοπίζει επισφάλεια μόνο ως προς τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης του 2021, ύψους περίπου 7.000 ευρώ.

Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου:

«Η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας κ. Πόπη Παπανδρέου – ορθώς – παρήγγειλε την σύνταξη εκθέσεως για να προσδιοριστεί το ύψος της φερόμενης βλάβης των ευρωπαϊκών πόρων από τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Η άνω έκθεση εκπονήθηκε από την κ Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποίαν θεωρώ ικανή και έντιμη επιστήμονα. Όσον αφορά τον κ. Κώστα Τσιάρα η άνω έκθεση περιορίζει την φερόμενη ζημιά από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ.

Η άνω έκθεση, παρά την θεαματική μείωση της φερόμενης βλάβης, εντούτοις έχει δομικά λάθη, για τα οποία δεν φταίει η κυρία Τυχεροπούλου, γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά.

Συγκεκριμένα : Η αρόσιμη -καλλιεργήσιμη έκταση του Καρδιτσιώτη γεωργού ήταν 23,19 εκτάρια και όχι 26,4 εκτάρια, όπως εσφαλμένα υπολόγισε η κ. Τυχεροπούλου. Με βάση αυτό το ουσιώδες λάθος δεν εκτίμησε σωστά ότι η δήλωση 1,32 εκτάρια του αγρότη για ενίσχυση «πρασινίσματος» ( δενδροστοιχίες, χωμάτινα κανάλια , τάφροι κλπ) είχε πλεόνασμα 0,16 εκτάρια από το ελάχιστο κατά νόμο 1,16 εκταρίων(23,19 *5%=1,16). Οι επιχωματώσεις λόγω Ιανού δεν ξεπερνούσαν σε μήκος τα 5 μέτρα και αθροιζόμενες είχαν συνολική έκταση 0,011 εκτάρια , δηλαδή καλύπτονταν από το άνω πλεόνασμα 0,16 εκταρίων , άρα όλη η ενίσχυση ήταν νόμιμη.

Δέον δε να επισημανθεί ότι η ενίσχυση -φερόμενη ζημιά αθροιζόμενη είναι 2971 ευρώ και όχι 3145 ευρώ, όπως εσφαλμένα αναγράφει η κ. Τυχεροπούλου.

Όσον αφορά τον κύριο Νότη Μηταράκη, η άνω έκθεση της κ. Παρασκευής Τυχεροπούλου αναφέρει ότι δεν υπήρξε ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία. Ως προς την κ. Κατερίνα Παπακώστα, για την οποία η φερόμενη ζημιά υπερέβαινε τις 120.000 ευρώ και θεωρείτο κακούργημα, η κ. Τυχεροπούλου εντοπίζει επισφάλεια μόνο στην χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους 2021 ύψους 7000 ευρώ, περίπου .

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια. Πρέπει να αυξήσουμε τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς προκειμένου να εντοπίσουν τους εικονικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία .

Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3.000 ή 7.000 ευρώ !!!Που στην συγκεκριμένη περίπτωση τα άνω ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα».