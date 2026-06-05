Δημήτρης Λιγνάδης: Το δικαστήριο θα αποφασίσει στις 17 Ιουνίου για την έφεση – Παρόντες οι 3 που τον κατήγγειλαν για βιασμό

Ξεκίνησε με διαδικαστικά νομικά ζητήματα η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε 12 χρόνια κάθειρξη για δύο βιασμούς ανηλίκων, Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο ηθοποιός και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, δηλώνοντας αρχικά άνεργος και αμέσως μετά διευκρίνισε ότι «ως φιλόλογος, κάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές στα Αρχαία και την Ιστορία».

Απέναντί του είχε τους τρεις καταγγέλλοντες σήμερα νεαρούς άνδρες που τον κατήγγειλαν για βιασμό, όσο ήταν ανήλικοι. Και οι τρεις έδωσαν το «παρών» στο δικαστήριο. Ο τέταρτος καταγγέλλων νεαρός άνδρας ουδέποτε έχει προσέλθει στο δικαστήριο να καταθέσει.

Τη σημερινή συνεδρίαση απασχόλησε η εισαγγελική έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών κατά της πρωτόδικης απόφασης για την κατά πλειοψηφία αθώωση του Δημήτρη Λιγνάδη για έναν βιασμό ανηλίκου και το ύψος της ποινής που του επιβλήθηκε. Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου ζήτησαν να απορριφθεί η εισαγγελική έφεση ως αβάσιμη. Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε η έφεση να γίνει εν μέρει δεκτή, για το σκέλος της επιβληθείσας ποινής ενώ αντίθετα ζήτησε να απορριφθεί για την απαλλακτική πρωτόδικη απόφαση για το βιασμό του 17χρονου Α.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί του ζητήματος στην επόμενη συνεδρίας, στις 17 Ιουνίου.