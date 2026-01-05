Δημήτρης Καμπουράκης: Ο Γιώργος Παπαδάκης με είχε βοηθήσει και μένα όπως και πάρα πολύ κόσμο

Ο θάνατος του Γιώργο Παπαδάκη έχει συγκλονίσει τον κόσμο της τηλεόρασης και όχι μόνο. Αμέτρητοι συνάδελφοί του θέλουν να πουν στον πατριάρχη της δημοσιογραφίας το δικό τους «αντίο». Ένας από αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Καμπουράκης που έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές «απέναντί» του τηλεοπτικά.

Όπως εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Γιώργος Παπαδάκης τον έχει βοηθήσει πολύ κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Μάλιστα, ο Δημήτρης Καμπουράκης σημείωσε πολλοί ακόμα άνθρωποι της τηλεόρασης έχουν ευεργετηθεί από τον αξέχαστο δημοσιογράφο.

«Μας έχει λυπήσει όλους πάρα πολύ και μας έχει σοκάρει ο θάνατος του Γιώργου. Δυστυχώς, έφυγε νωρίς. Θα μπορούσε να ζήσει μερικά πολύ καλά χρόνια ακόμα, να χαρεί αυτά που έχει κάνει. Δυστυχώς μαζί του έφυγε και μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής τηλεόρασης. Θα τον θυμόμαστε όλοι, εγώ θα τον θυμάμαι προσωπικά και με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό, με είχε βοηθήσει και μένα όπως είχε βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο. Και συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στα παιδιά του και σε όλη την οικογένεια του ΑΝΤ1 και γενικώς στη δημοσιογραφική οικογένεια. Να προσέχουμε λίγο παιδιά», είπε ο Δημήτρης Καμπουράκης.

Για τον Γιώργο Παπαδάκη μίλησε και η Ειρήνη Νικολοπούλου, αναφέροντας: «Με τον Γιώργο συμπορευτήκαμε από το 1983. Δεν έβαζε κανείς “αμούστακος” εκείνος κι εγώ μικρή κοπέλα, αλλά τέλος πάντων ήμαστε πολύ νέοι, με πεποιθήσεις και με όνειρα, με κοινή ιδεολογία θα έλεγα. Με τον Γιώργο έτυχε επίσης να ξεκινήσουμε σχεδόν παράλληλα τα πρωινάδικα. Εγώ δεν τ’ άντεχα, το ομολογώ. Εκείνος όχι απλώς το άντεξε, μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιώργο μου έφυγες νωρίς, αλλά έφυγες αργά από την τηλεόραση. Άντεξες πολύ, πολλά χρόνια. Χρόνια που σημάδεψαν το μέσα σου, σε κούρασε. Τον αποχαιρετώ πραγματικά με σπαραγμό. Καλό ταξίδι. Με σπαραγμό το λέω, γιατί δεν πρόλαβε να ευχαριστηθεί εκτός τηλεόρασης, λίγο, ελευθερία, μακριά από το καθημερινό το πρωινό. Στο καλό Γιώργο».

Η εξομολόγηση της Ρούλας Κουσκουρή για την αδελφή της, τον Γιώργο Παπαδάκη και το Μαράκι

«Θέλω να μοιραστώ κάτι, η αλήθεια είναι, και θα το κάνω δημόσια όπως άλλωστε μου είχε ζητήσει και εκείνος κάποια στιγμή να κάνω κάτι δημόσια. Εγώ τον Γιώργο Παπαδάκη τον γνώριζα μέσα από την τηλεόραση και από τους γονείς μου που τον έβλεπαν στην τηλεόραση. Το 2004 όταν βρέθηκα στα στούντιο Κάπα για να εργαστώ για τον ΑΝΤ1, τον συνάντησα εκεί στους χώρους και κάποια στιγμή μου λέει “για έλα λίγο στο γραφείο να συζητήσουμε, να πούμε πέντε πράγματα, να μάθω” μου λέει “για σένα κορίτσι μου”. Πήγα λοιπόν κι εγώ έτσι μαζεμένη στο γραφείο του και με ρώτησε αν έχω οικογένεια, αν έχω… τι κάνει η οικογένειά μου. Του είπα ο μπαμπάς μου ασχολείται με τα μάρμαρα, μου λέει – και ο μπαμπάς μου, μου λέει, μαρμαράς ήτανε, μου αποκαλύπτει. Μου λέει “έχεις αδέλφια;”, λέω “έχω μια αδελφή” κι άρχισα να του λέω για το πρόβλημα υγείας της αδελφής μου. Τότε μου είπε “κι εγώ έχω το… το Μαράκι” μου λέει “με σύνδρομο Down”.

Εγώ επειδή ντρεπόμουν, γιατί μου λέει “μη ντρέπεσαι να το ‘χεις πει”, μου λέει. Εγώ μου λέει “μέχρι τα 15 μου ντρεπόμουνα να πω ότι έχω αδελφή με σύνδρομο Down”. Του λέω “κι εγώ μέχρι εκείνη την ηλικία έκρυβα ότι έχω αδελφή”. Μου λέει “θα γίνεις δυνατή και θα είσαι όχι απλώς η Ρούλα η δημοσιογράφος, αλλά η δυνατή Ρούλα, όταν θα καταφέρεις δημόσια να μιλήσεις για την αδελφή σου”. Όταν λοιπόν την επόμενη χρονιά βρέθηκα στο Alter, η εκπομπή “Lifestyle” έφτασε στο σπίτι μου και ήθελε να κάνουν μία συνέντευξη. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που δημόσια μίλησα για την αδελφή μου. Του έστειλα αυτό το απόσπασμα και δυο μέρες μετά χτύπησε το τηλέφωνό μου και ήταν εκείνος. Και μου λέει “χαίρομαι που πλέον γνωρίζω τη δυνατή Ρούλα”. “Τώρα” μου λέει “είσαι δυνατή, τώρα μπορείς να καταφέρεις τα πάντα στη ζωή σου”», εξομολογήθηκε η Ρούλα Κουσκουρή.

Όσα είπαν ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού

Οι δύο δημοσιογράφοι που πήραν τη σκυτάλη του «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν συγκινημένοι για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη…

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς ανθρώπους, αν και η αίσθηση που έχω όταν το λέω είναι ότι τον Παπαδάκη δεν τον αποχαιρετάς. Ο Παπαδάκης είναι εδώ, ήταν εδώ, είναι εδώ, μεσ’ στο στούντιο διαρκώς, ακούς τη φωνή του διαρκώς. Όπως την ακούγαμε όλοι μας πάρα πολλά χρόνια. Ήταν το πρωινό ξύπνημα όλης της ελληνικής κοινωνίας. Δύσκολο με την έννοια ότι αν μου έλεγες κάποτε ότι θα ‘σαι στο “Καλημέρα Ελλάδα” και μάλιστα θα αποχαιρετήσεις τον Παπαδάκη μέσα από το “Καλημέρα Ελλάδα”, θα σου ‘λεγα είσαι τρελός… αυτό που λες δεν πρόκειται να συμβεί. Η ζωή είναι έτσι, συνέβη. Απλά νομίζω ότι δεν έχουν πολλοί άνθρωποι την τύχη, και πολύ λιγότεροι δημοσιογράφοι σίγουρα, να περνάνε στον αστερισμό του μύθου. Ο Παπαδάκης είναι μύθος. Είναι συγκλονιστικό, μία φράση που από χθες μου έχει αποτυπωθεί στο μυαλό, είναι ότι ήταν συνομιλητής της κοινωνίας, ήταν συνομιλητής της κοινωνίας. Δεν το θεωρώ καθόλου αυτονόητο για τους δημοσιογράφους τις μέρες μας αυτό ε και ήταν και μοναδικό προνόμιο. Ο κόσμος το ‘χει, του ‘χει δώσει χρυσό εδώ και δεκαετίες τώρα», δήλωσε ο Παναγιώτης Στάθης.

«Η τελευταία μας επικοινωνία ήταν στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, που μιλήσαμε, ήταν εκεί, όπου μου άρεσε ο τρόπος που βγήκε στον αέρα και λέει “θέλω να πω κάτι που ‘χω πολύ καιρό να πω”», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Έπειτα τον λόγο πήρε η Άννα Λιβαθυνού, η οποία δήλωσε: «Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια. Από χθες που μάθαμε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από κοντά μας, ότι δεν είναι πια μαζί μας, πραγματικά έχουμε σοκαριστεί όλοι, είμαστε συντετριμμένοι. Άλλωστε, έτσι ήμασταν και στην εκπομπή σήμερα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις μία εκπομπή, “Καλημέρα Ελλάδα”, που διαδεχτήκαμε τον Γιώργο Παπαδάκη από τη μία και από την άλλη να τον αποχαιρετάμε σήμερα. Αυτό το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε, ήταν ότι έκατσα λίγα λεπτά μαζί του και ήταν λες και τον ήξερα χρόνια».