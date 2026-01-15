Δεν παίρνει τίποτα πίσω ο Ανεστίδης από τις ύβρεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σάλος έχει προκληθεί με τα υβριστικά σχόλια που έκανε για τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα Κώστας Ανεστίδης.

Ενώ ετοιμαζόταν να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, άρχισε να μιλάει με πολύ άσχημα λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ενώ οι κάμερες έγραφαν ήδη.

«Αυτά τα ματσούκια να τα χώσουν στον Μητσοτάκη» έλεγε μεταξύ άλλων, κοιτάζοντας τα μικρόφωνα.

Μάλιστα, την Πέμπτη (16/1/26), μιλώντας στο One, ο Κώστας Ανεστίδης ρωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό, με τον ίδιο να μην παίρνει τίποτα πίσω, από τα λεγόμενά του.

«Τι να κάνω; Όταν αυτός μου κατέβασε την προσωπικότητά μου, μου κατάσχεσε την ακεραιότητά μου, δε μπορώ να κινηθώ. Τι να κάνω;» είπε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του στο One, ο Κώστας Ανεστίδης, είπε: «Ζω με δανεικά. Έχουν κατασχέσει ακόμα και το μισθό της γυναίκας μου. Δε μας δίνουν τη δικογραφία, ψάχνουν πώς να την τεκμηριώσουν. Τα κάνουν αυτά γιατί φώναζα πολύ και έλεγα αλήθειες»…

Το περιστατικό με τα μικρόφωνα, έγινε την Τρίτη (13/1/26), με τον Κώστα Ανεστίδη, να δηλώνει διατεθειμένος να πάρει μέρος στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Το ζητούμενο βέβαια είναι, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, μετά τις χυδαίες ύβρεις που ξεστόμισε εναντίον του και μάλιστα με τις κάμερες να καταγράφουν…

Υπενθυμίζεται ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση.